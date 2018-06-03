بالإنفوجراف..قناة السويس تحقق 12.7% زيادة في عائدات الثلث الأول

نادية سلامحققت عائدات قناة السويس خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت مليار و830 مليون دولار، مقابل مليار و624 مليون دولار حققتها القناة في نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة 12.7%. وحققت عائدات قناة السويس، خلال أبريل الماضي، 479.3 مليون دولار بزيادة 11.5%، مقار

نادية سلام

حققت عائدات قناة السويس خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت مليار و830 مليون دولار، مقابل مليار و624 مليون دولار حققتها القناة في نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة 12.7%.

وحققت عائدات قناة السويس، خلال أبريل الماضي، 479.3 مليون دولار بزيادة 11.5%، مقارنة بعائداتها خلال نفس الشهر من العام الماضي والتي بلغت 429.8 مليون دولار، حسبما أكد موقع رئاسة الوزارء اليوم.

ويعد عائد أبريل الماضي أعلى عائدا شهريا، منذ مشروع ازدواج قناة السويس والمعروفة إعلاميا بقناة السويس الجديدة في أغسطس 2015.

وسجلت حركة التجارة العابرة بقناة السويس خلال أبريل الماضي عبور 1483 سفينة، بزيادة بلغت 2.3% مقارنة بعبور 1449 سفينة خلال ابريل 2017.

وأكدت الاحصائيات أن إجمالي الحمولات العابرة خلال أبريل الماضي سجلت عبور 92 مليون و474 ألف طن بزيادة بلغت 7.3% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي والتي سجلت حمولات بلغت 86 مليون و169 ألف طن.

وشدد الفريق، مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية للقناة في تصريحات سابقة، على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع كفائتها في مواكبة مستجدات صناعة النقل البحري والاستفادة من اقتصاديات الحجم بصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة،

وقال إن هيئة قناة السويس تتعامل بإيجابية مع التحسن الملموس في مؤشرات حركة التجارة العالمية، وتحقيق الاستفادة المثلى من حجم البضائع الضخم المار بالقناة بتنفيذ المشروع القومي ا لتنمية منطقة القناة والمقرر له تغيير مستقبل المنطقة بتقديم حزمة من الخدمات البحرية واللوجيستية المتطورة وإقامة مراكز صناعية ضخمة قادرة على جذب أنظار المستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب