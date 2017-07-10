بالإنفوجراف.. فروق الأسعار خلال عام

آية رمزي:كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم، عن تسجيل معدل التضخم السنوى 30.9% لشهر يونيو 2017، مقارنة بنفس الشهر 2016، وهو نفس معدل التضخم للشهر السابق مقارنة بنظيره العام الماضي.ولفت الجهاز فى بيانه إلى ارتفاع التضخم مقارنة بشهر مايو 2017 قدره 0.8%.وأرجع التقرير أسبا

آية رمزي:

كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم، عن تسجيل معدل التضخم السنوى 30.9% لشهر يونيو 2017، مقارنة بنفس الشهر 2016، وهو نفس معدل التضخم للشهر السابق مقارنة بنظيره العام الماضي.

ولفت الجهاز فى بيانه إلى ارتفاع التضخم مقارنة بشهر مايو 2017 قدره 0.8%.

وأرجع التقرير أسباب الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 7.3%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.3%، والفاكهة بنسبة 3.4%، والحبوب والخبز بنسبة 1.2%، والملابس والأحذية بنسبة 10.4%، بالإضافة لارتفاع الرحلات السياحية بنسبة 2.8%، وذلك فى ظل انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 4.1%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة – 1.1%.

وقارن التقرير بين معدلات التضخم للسلع والقطاعات المختلفة، فى شهر يونيو 2017، مقارنة بشهر يونيو الماضي، ويستعرض الإنفوجراف التالي فروق الأسعار خلال هذا العام.



