بالإنفوجراف.. صادرات البطاطس في 5 شهور بعد رفع الحظر الروسي

المال - خاص: أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم السبت، أن دولة روسيا وافقت نهائيا على رفع الحظر عن المناطق الثمانية التى تم وقف التصدير منها منذ ثلاث سنوات. وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قرار الجانب الروسي جاء نتيجة للاجتماعات المك

المال – خاص:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم السبت، أن دولة روسيا وافقت نهائيا على رفع الحظر عن المناطق الثمانية التى تم وقف التصدير منها منذ ثلاث سنوات.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قرار الجانب الروسي جاء نتيجة للاجتماعات المكثفة والمفاوضات التي أجراها الحجر الزراعي المصري مع الجانب الروسي، فضلا عن الزيارات المتبادلة بين الجانبين، والتي تأكد من خلالها خلو سلامة المناطق الثمانية، وجودة انتاجها من البطاطس.

وأشار البنا إلى أن الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعى والبيطري، أخطرت مصر بأنه قد تقرر رفع الحظر عن المناطق الثمانية، والمفروض عليها منذ عام 2015، لافنا الى أنه سيتم العمل بهذا القرار رسميا اعتبارا من السادس من يونيو الحالى.

وقال وزير الزراعة، إن ذلك القرار من شأنه زيادة صادرات مصر من محصول البطاطس، لافتا الى أن اجمالي ما تم تصديره من محصول البطاطس هذا الموسم حتى الآن الى مختلف دول العالم وعلى رأسها روسيا بلغ حوالى 685 ألفا و479 طنا حتى الآن..

وكشف تقرير من الحجر الزراعي أن صادرات البطاطس سجلت منذ بداية العام الجاري ، وحتي نهاية مايو الماضي ،697ألف و 811 طن تربعت روسيا علي عرش الأسواق المستوردة بـ348 ألف و120 طن ،تليها دول الأتحاد الأوربي بأجمالي واردات 171 ألف و8 طن والدول العربية 169 ألف و43 طن ،ودول أجنبيه أخري 9 الآف طن و638 طن ، ويوضح الانفوجراف التالي تفاصيل كميات البطاطس المصرية المصدرة إلى دول العالم خلال أول 5 شهور من العام.