بالإنفوجراف.. شروط منح الإقامة للمستثمرين الأجانب

عبد الباقي حفني: حددت المسودة الأولى للائحة قانون الاستثمار، والتى يناقشها البرلمان اليوم، قواعد لمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب. واشترطت أول بنود المادة الثامنة الخاصة بمنح الإقامة للمستثمرين الأجانب، من المسودة التى حصلت عليها "المال" مساء أمس، أن يكون المستثمر م

عبد الباقي حفني:

حددت المسودة الأولى للائحة قانون الاستثمار، والتى يناقشها البرلمان اليوم، قواعد لمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب.

واشترطت أول بنود المادة الثامنة الخاصة بمنح الإقامة للمستثمرين الأجانب، من المسودة التى حصلت عليها “المال” مساء أمس، أن يكون المستثمر مؤسسا أو مساهما أو شريكا فى شركة أو صاحب منشأة.

كما نصت المادة على ألا تزيد مدة الإقامة على مدة المشروع، ويتم إلغاؤها حال تخارجه من الشركة أو محو قيد الشركة بناءً على التصفية أو محو المنشأة من القيد فى السجل التجاري.

ونصت المسودة التي انفردت “المـال” بنشرها كاملة أمس على بوابتها الإلكترونية، على ألا تقل مدة الإقامة عن سنة، وأجازت لمجلس إدارة هيئة الاستثمار فى الوقت ذاته، إضافة شروط أخرى للمادة.



