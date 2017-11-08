بالإنفوجراف.. شادية تتعدد الوجوه ويبقى الأداء مبهرًا

علي راشد أعد الإنفوجراف – آية رمزي وجوه كثيرة محفورة في الذاكرة لدينا للفنانة الكبيرة شادية، فإذا جلست وحاولت أن تتذكر أعمالها ستذكر لها العديد من الأدوار في لحظات متذكرا مع الشخصية اسمها وطريقة أدائها به، تلك الشخصيات قدمت بأشكال مختلفة ليس فقط الاختلاف في جوهر الدور وطريقة تمثيله بل أيضا ا

علي راشد

أعد الإنفوجراف – آية رمزي



وجوه كثيرة محفورة في الذاكرة لدينا للفنانة الكبيرة شادية، فإذا جلست وحاولت أن تتذكر أعمالها ستذكر لها العديد من الأدوار في لحظات متذكرا مع الشخصية اسمها وطريقة أدائها به، تلك الشخصيات قدمت بأشكال مختلفة ليس فقط الاختلاف في جوهر الدور وطريقة تمثيله بل أيضا الشكل الذي تستعجب كيف تغير شكلها في أداء دور المديرة التي تقترب من شكل الرجل إلى الأنوثة والدلع في الزوجة الـ 13 أو “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، أو النموذج الشعبي في زقاق المدق والذي يختلف عن “نحن لا نزرع الشوك” و”شيء من الخوف” بشكل كبير.

اخترنا لك 12 وجها مختلفا عالقا بالذاكرة للفنانة القديرة شادية ولعل هذا العدد قد يذكرك بأعمال أخرى وأخرى لها فهي فقط أمثلة فنية راقية وليس حصرا بأعمالها التي كلما وقفنا أمامها ولدت لدينها العديد والعديد من الأفكار وأكدت لنا إبداعها المستمر على مدار ما يقرب من 40 عاما وهو العمر الفني لها، وحاولنا ترتيب تلك الوجوه زمنيا وهو ما سيبرز من خلاله التنقل في الشخصيات وأيضا في ثقل الموهبة .. ولا يسعنا إلا أن ندعو الله للفنانة الكبيرة بالشفاء..

الستات ما يعرفوش يكدبوا:

“ليلى” الزوجة التي تتلذذ بالكذب طوال الوقت مما أرهق زوجها فتركها وسافر للعمل بالخارج لعدم تحمله كذبها، فما كان منها إلا أن تكذب مجددا ليعود إليها واضعة في حسابها ما سوف تقوم به لإبطال الكذبة وهي أنها حامل، إلا أن الأجواء والأحداث تضعها في مآزق متكررة تجعلها تستمر في المزيد من الكذب، وذلك في إطار كوميدي، والفيلم إنتاج عام 1954 وتأليف بديع خيري وإخراج محمد عبد الجواد.

الزوجة الـ13:

“عايدة” تلك الفتاة التي تتعرف على شاب في إحدى سفرياتها وتتزوج بشكل سريع جدا منه على اعتبار أنه الحب من أول نظرة، لكنها تكتشف أنه تزوج قبلها 12 مرة فتستمر معه في تمثيلية محاولة أن ترد له ما فعله بها وبالـ 12 زوجة السابقات له، وذلك بالتعاون معهن إلا أنها في النهاية تقع في حبه، وعلى طريقة القط والفأر كانت المناوشات الدائمة بينهما في إطار مرح وتلقائي، والفيلم من أوائل الأعمال التي شهرت شادية، فهو من إنتاج 1962 وتأليف أبو السعود الإبياري وإخراج فطين عبدالوهاب.

زقاق المدق “حميدة”:

رواية نجيب محفوظ الشهيرة “زقاق المدق” والتي يتحدث فيها عن الطبقة الاجتماعية الفقيرة التي تطمح في الانتقال إلى طبقة أعلى ماديا واجتماعيا، وهو ما يتمثل في شخصية “حميدة” الفتاة اليتيمة التي تتطلع إلى الثراء فتترك الشاب الذي تحبه بعد أن يغويها “فرج” القواد لتستمر بعد ذلك في العمل المشبوه ويكون الثراء مقابل براءتها ولكنها تحاول الخروج من ذلك فيعود حبيبها الأول مقررا الانتقام.

الفيلم إنتاج 1963 ، من إخراج حسن الإمام.

مراتي مدير عام :

“عصمت فهمي” ذلك المدير الذي يعتقد الجميع أنه رجل وقبل وصوله إلى الشركة تكثر الشائعات حوله كرجل جاء يديرها، إلا أن الصدمة تحدث حينما تدخل “عصمت” السيدة وحينها يصبح كل الموظفين ضدها لكونها امرأة، ليس هذا فقط بل إن المفاجأة هي أن أحد موظفي الشركة هو زوجها، ومن هنا تتلاحق الأحداث في إطار شد وجذب بين الزوج وزوجته وتكثر الخلافات في إطار كوميدي إلى أن تقرر الرحيل من الشركة.

الفيلم إنتاج 1966 من تأليف عبد الحميد جودة السحار وإخراج فطين عبد الوهاب.

معبودة الجماهير :

“سهير” الفنانة المعروفة تقع في حب ممثل شاب يبدأ مشواره الفني إلا أن المكائد التي تحاك لهما تفرق بينهما، مما يسبب الألم لهما ولكنها تقع في براثن السكر وتتحول حياتها لتصبح النجمة شخصا آخر وتبتعد عن الأضواء في حين يظل هو في لمعانه، وفي هذا الفيلم الذي شاركها فيه الفنان عبد الحليم حافظ خرج دويتو “حاجة غريبة” الشهير، وامتزج الفيلم بين المرح والدراما.

الفيلم إنتاج عام 1967 وتأليف حلمي حليم وإخراج حلمي رفلة.

عفريت مراتي :

“عايدة” التي تتزوج عن قصة حب وينشغل زوجها بعملها ونظرا لفرغها تذهب إلى السينما لكن يتحول الأمر إلى مرض نفسي حيث تتقمص الشخصيات التي تشاهدها في السينما، وذلك في حضور أصدقائه بالمنزل لتجسد شخصية “غادة الكاميليا” و “ريا وسكينة” و”إيرما الغانية”، ويعتبر الفيلم بمثابة عمل جسدت فيه أكثر من شخصية خلال الأحداث المختلفة، وهو من إنتاج عام 1968 عن قصة لوسيان لامبير وإخراج فطين عبد الوهاب.

شيء من الخوف :

“شدي الهويس يا فؤادة” لعل هذه الجملة انتشرت مؤخرا عبر صفحات التوصل الاجتماعي من جمهور شادية متمنين لها الشفاء، وذلك تذكيرا بدورها في هذا الفيلم حينما تحدث الشر وفتحت “هاويس” الترعة لتروي أرض الفلاحين وهو ما لم يستطع فعله الرجال.

“شيء من الخوف” فيلم شهير لشادية وكان من الأعمال التي بدأت فيها بتغيير نمطها في التمثيل وقيل إن نجيب محفوظ صاحب الرواية قد صرح بأنه تخوف من أدائها لأدوار في رواياته ولكنها قدمتها بإتقان شديد لتظهر في صورة جديدة على جمهورها.

وعن “فؤادة” في هذا الفيلم فكانت الفتاة التي وقفت تجاه الشر المتمثل في “عتريس” الذي كانت تحبه حينما كانا صغارا وكان هو نقي إلا أن الثأر حوله إلى شخص آخر، فتركت حبه ووقفت بجوار الفلاحين وبرغم إرغامها على الزواج منه والذي كان باطلا إلا أنها ظلت على موقفها، مما أخجل الرجال في القرية ليقفوا في وجه الفساد رافعين شعار الفيلم الشهير “جواز عتريس من فؤادة باطل” والفيلم به إسقاطات سياسية على الظلم والفساد، وأخرجه حسين كمال عام 1969.

ميرامار :

“ميرامار” هي إحدى روايات أديب نوبل نجيب محفوظ أيضا، وأدت خلال هذا الفيلم شخصية “زهرة” تلك الفتاة التي هربت من عائلتها التي كانت تريد تزويجها غصبا من رجل ثري إلا أنها فضلت الهروب على فعل ما لا تريده، وفي الإسكندرية تعمل بأحد الفنادق وتتعرف على أنماط مختلفة من البشر.

الفيلم من إخراج كمال الشيخ، وتم إنتاجه عام 1969.

نحن لا نزرع الشوك :

مشهد دائما ما تجده معلقا بالأذهان لدى الكثيرين وهو المشهد الذي تقوم فيه “سيدة” بمسح الأرض ووزوجة أبيها تقلب المياه عليها كنوع من الذل والمهانة وذلك على صوت “شادية” بأغنية “والله يا زمن”، في هذا الفيلم لعبت شادية دورا ضمن الأدوار الدرامية لرواية يوسف السباعي “نحن لا نزرع الشوك” وأنتجت في عام 1970 وأخرجه حسين كمال.

“سيدة” تلك الفتاة التي طبعت على ملامحها معالم الفقر والأزمات التي مرت بها منذ وفاة والدتها، أدته شادية بتلقائية شديدة عن حياة مليئة بالألم والصدام بأشخاص تذهب إلى بيوتهم لتربيتها إلا أن الجميع يعاملها كخادمة، واستخدم في العمل كلمة “شمس” كرمز للفتاة التي لا تقول الكلمة بشكل صحيح وتقولها “سمس” ولكن حينما تنطق الكلمة بشكل صحيح تموت وتنتهي أحداث الفيلم، وكأن الشمس خرجت بعد رحيلها.

أضواء المدينة :

“سعاد شلبي” أو “أم شراب مدلدل” كما وصفها أحمد مظهر في بداية الفيلم حينما تقدمت لمسابقة للعمل في فيلم سينمائي وتم رفضها لمظهرها المتواضع، وكانت فتاة جاءت من طنطا هي وعدد من أصدقائها للتمثيل في القاهرة، وكان رفضها بمثابة تحدٍ جديد لتثبت له أنها تستطيع أداء دور البرنسيسة، فظهرت له بهذا المظهر وتطورت الأحداث لتثبت الشخصية التي قدمتها شادية أن المظاهر ليست هي العامل الأول لمعرفة الإنسان، ويسهل تغييرها.

الفيلم جاء في إطار كوميدي وقدمت خلاله مجموعة من الأغاني، وأنتج عام 1972، من تأليف علي الزرقاني، وإخراج فطين عبد الوهاب.

ريا وسكينة “ريا” :

“نيها … نوها … ناها” من لا يتذكر هذا الإيفيه الذي شاركت فيه شادية وسهير البابلي وعبد المنعم مدبولي حينما قتلن أول سيدة في مسرحية “ريا وسكينة” وحاول كل منهم أن يلقي عبء دفن السيدة على الآخر بطريقة كوميدية قد لا نجد في عفويتها الآن، وبرغم من أن المسرحية كانت عن سيدتان قاتلتان إلا أن “ريا” التي قامت بدورها شادية و”سكينة” التي قامت بدورها سهير البابلي كانتا شخصيتان غاية في الكوميديا واللطف، ولعل المسرحية أعادت شادية لمرحها ودلعها بعد أن كانت تركته فترة طويلة لتأدية الأعمال الثقيلة والروائية، وأضفت على العمل جوا فكاهيا تلقائيا.

ولكن لم تخلو المسرحية من المشاهد الدرامية حيث قدمت مشهدا في العمل دراميا تحكي فيه عن الظلم الذي تعرضت له وكان سببا في أن تصبح مجرمة، وخلال العمل كان الفنان حمدي أحمد مشاركا فيها إلا أن مشادة حدثت بينه وبين شادية فأصرت إما على أن تترك المسرحية أو يتركها هو فتم استبداله بالفنان أحمد بدير.

وتعتبر المسرحية هي العمل الوحيد لشادية في المسرح، أنتجت عام 1983 وهي من تأليف بهجت قمر، وإخراج حسين كمال.

لا تسألني من أنا :

“عائشة” وجه مصري خالص استقرت فيه ملامح الأسى والوجع بسبب الفقر الذي تخطى مراحله مع امرأة أنجبت الكثير من الأطفال لم تستطع أن تربيهم وتعلمهم كما ينبغي إلا في حالة واحدة وهي أن تبيع قطعة من “لحمها” وهي ابنتها التي أنجبتها لتمنحها للسيدة التي تعمل عندها ولا تنجب الأطفال، وذلك في مقابل أن يعيش أبناءها الآخرين في حياة مستقرة لتكمل تعليمهم وتظل بجوار ابنتها المباعة تراها وتتابعها وهي خادمتها ولكن الأمومة تصرخ بداخلها من حين لآخر محاولة منع ابنتها من أن تقع في أي أزمة.

في هذا الفيلم الذي هو آخر أعمال شادية – حيث تم إنتاجه عام 1984 من إخراج أشرف فهمي، وقصة إحسان عبد القدوس – يعتبر من أكثر أفلام الفنانة الكبيرة الذي ترك صدى واسعا وقصة مستمرة على مدار الأجيال تحكي عما ينتج عن الفقر الذي قد يصل إلى حد بيع الأبناء، وفيه أبكتنا “عائشة” كثيرا في أغلب مشاهدها مع ابنتها وأبنائها الآخرين.. ومزجت مشاهدها بعدد من الأغاني بصوتها تلاءمت كثيرا مع العمل وأثرته أكثر.

