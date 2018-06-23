بالإنفوجراف.. رصد لزيادات أسعار المشتقات البترولية خلال 4 سنوات

إنفوجراف: آية رمزي إعداد: نسمة بيوميبدأت الحكومة تطبيق برنامج تحرير دعم الوقود ورفع الأسعار التدريجى منذ عام 2014، وحرّكت أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت، وغيرها من المشتقات 4 مرات، الأولى خلال يوليو 2014، والثانية فى نوفمبر 2016، والثالثة يونيو 2017، وأخيرًا خلال يونيو الحالى من 2

إنفوجراف: آية رمزي

إعداد: نسمة بيومي

بدأت الحكومة تطبيق برنامج تحرير دعم الوقود ورفع الأسعار التدريجى منذ عام 2014، وحرّكت أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت، وغيرها من المشتقات 4 مرات، الأولى خلال يوليو 2014، والثانية فى نوفمبر 2016، والثالثة يونيو 2017، وأخيرًا خلال يونيو الحالى من 2018.

وحسب تصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول، من المرتقب التخلص الكامل من دعم الوقود بحلول العام المقبل، بما يعنى أن المواطنين ينتظرون آخِر زيادة فى أسعار الوقود ومشتقاته.

وتستهدف الحكومة من التحريك التدريجى فى أسعار الوقود ومشتقاته، تخفيض فاتورة الدعم، التى تلتهم جانبًا كبيرًا من مخصصات الموازنة العامة للدولة، وفى نفس الوقت لا تصل تلك المخصصات إلى مستحقيها الفعليين.

ويتناول الإنفوجراف التالي تفاصيل رصد زيادات أسعار المشتقات البترولية على مدار 4 سنوات حتى الزيادة الأخيرة.