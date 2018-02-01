بالإنفوجراف.. ديناصور المنصورة يكشف التاريخ الغائب

انفوجرافيك: آية رمزيأثار اكتشاف البعثة المؤلفة من علماء في علم الحفريات، "بليونتولوجيا"، التابعة لجامعة المنصورة، ضجة كبيرة بعد العثور عن بقايا حفرية لديناصور فى صحراء مصر الغربية.وتكمن أهمية الاكتشاف الأثري فى أنه يلقى الضوء على التاريخ الغائب للديناصورات في قارة أفريقيا، وتحديدًا فى فترة

انفوجرافيك: آية رمزي





أثار اكتشاف البعثة المؤلفة من علماء في علم الحفريات، “بليونتولوجيا”، التابعة لجامعة المنصورة، ضجة كبيرة بعد العثور عن بقايا حفرية لديناصور فى صحراء مصر الغربية.

وتكمن أهمية الاكتشاف الأثري فى أنه يلقى الضوء على التاريخ الغائب للديناصورات في قارة أفريقيا، وتحديدًا فى فترة متأخرة من تاريخ الديناصورات، والذى يبعد ما بين 100 مليون و 66 مليون عام.

ووصف عديد من علماء المجال الاكتشاف بأنه أشبه بحجر الزاوية وقمة الجبل الجليدى الذى يشير الى ان قارة افريقيا لديها امكانية الكشف عن سجل حفري أكثر ثراء.

ويرجع ذلك لوجود فجوة هائلة في سجل الحفريات خلال فترة العصر الطباشيري المتأخر في قارة أفريقيا تحديدًا، عندما تعرضت القارات إلى تغيرات جيولوجية كبيرة، وانفصلت عن بعضها.



