بالإنفوجراف.. خريطة صوامع القمح وسعتها على مستوى الجمهورية

إعداد: محمد مجديانفوجراف: آية رمزيتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية باستقبال القمح المحلي والمستورد في 37 صومعة تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، تتراوح سعتها التخزينية بين 30 و 90 ألف طن للصومعة الواحدة، وذلك في عدد 19 محافظة على مستوى الجمهورية.واستقبلت التموين حتى الآن

إعداد: محمد مجدي

انفوجراف: آية رمزي

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية باستقبال القمح المحلي والمستورد في 37 صومعة تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، تتراوح سعتها التخزينية بين 30 و 90 ألف طن للصومعة الواحدة، وذلك في عدد 19 محافظة على مستوى الجمهورية.

واستقبلت التموين حتى الآن ما يقرب من 3 ملايين طن قمح محلي من المزارعين بسعر 600 جنيه لإردب القمح، درجة نقاوة 23.5 درجة، و585 جنيها للإردب درجة النقاوة 23 درجة، وسعر و570 جنيها للإردب درجة نقاوة 22.5 درجة، وذلك منذ فتح موسم التوريد، والذي بدأ في 15 أبريل الماضي وينتهي في 15 يوليو المقبل.