بالإنفوجراف.. خريطة صوامع القمح بالمحافظات

إعداد: محمد مجدي - إنفوجراف: آية رمزي تستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، القمح المحلي والمستورد في 37 صومعة تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، تتراوح سعتها التخزينية بين 30 إلى 90 ألف طن للواحدة، في 19 محافظة على مستوى الجمهورية.…

إعداد: محمد مجدي – إنفوجراف: آية رمزي

تستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، القمح المحلي والمستورد في 37 صومعة تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، تتراوح سعتها التخزينية بين 30 إلى 90 ألف طن للواحدة، في 19 محافظة على مستوى الجمهورية.

وحتى الآن استقبلت التموين ما يقرب من 3 ملايين طن قمح محلي من المزارعين بسعر 600 جنيه لأردب القمح، درجة نقاوة 23.5 درجة، و585 جنيهًا للأردب درجة النقاوة 23 درجة، وسعر و570 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 22.5 درجة، منذ فتح موسم التوريد الذي بدأ في 15 إبريل الماضي وينتهي في 15 يوليو المقبل.