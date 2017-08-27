بالإنفوجراف.. ثروة 40 ملياردير صيني تقفز 46.7%

إعداد: خالد بدر الدين إنفوجراف: آية رمزيأكد مؤشر بلومبرج لأغنى 500 ملياردير فى العالم أن معدل نمو ثروات أغنى 40 ملياردير فى الصين- صاحبة ثانى أغنى مليارديرات بعد الولايات المتحدة الأمريكية- قفز بأكثر من 46.8% منذ بداية العام حتى الآن لتتجاوز صافى ثرواتهم 417 مليار دولار، ولتتفوق على معدلات نمو ثرو

إعداد: خالد بدر الدين

إنفوجراف: آية رمزي

أكد مؤشر بلومبرج لأغنى 500 ملياردير فى العالم أن معدل نمو ثروات أغنى 40 ملياردير فى الصين- صاحبة ثانى أغنى مليارديرات بعد الولايات المتحدة الأمريكية- قفز بأكثر من 46.8% منذ بداية العام حتى الآن لتتجاوز صافى ثرواتهم 417 مليار دولار، ولتتفوق على معدلات نمو ثروات الأثرياء فى أى دولة أخرى على مستوى العالم.

وتضخمت ثروات أغنى 500 ملياردير فى العالم بأكثر من 14.9% خلال العام الجارى أو ما يعادل 655.6 مليار دولار لتتجاوز 5.05 تريليون دولار بزعامة مليارديرات الولايات المتحدة الأمريكية الذين يصل عددهم إلى 163 شخصا بإجمالى ثروة 1.93 تريليون دولار بعد أن زادت هذا العام بحوالى 8.6 %.

وذكرت وكالة بلومبرج أن ثروة وانج وى مؤسس شركة إس إف هولدينج للشحن وتسليم الطرود زادت بأكثر من 347.5% ليسجل أكبر معدل نمو بين مليارديرات العالم المدرجين على المؤشر ليحتل المركز 39 على العالم بثروة تقدر بحوالى 20.9% بينما حقق إمبراطور العقارات هوى كا يان أكبر مكسب فى حجم ثروته بارتفاعها بحوالى 21.6 مليار دولار لتصل إلى 29 مليار دولار ليظهر فى المركز الـ 28 على العالم.

أما جاك ما مؤسس مجموعة على بابا للمبيعات الإلكترونية وأغنى ملياردير فى الصين فقد زادت ثروته بحوالى 41% أو ما يعادل 13.5 مليار دولار هذا العام لتتجاوز 46.8 مليار دولار وبعده ما هواتينج رئيس شركة تينسينت هولدينجز للرسائل الفورية فقد قفزت ثروته بحوالى 12.7 مليار دولار لتصل إلى أكثر من 33.5 مليار دولار ليحتل المركز 21 على مؤشر بلومبرج بينما بلغت ثروة وانج جيانلين حوالى 30 مليار دولار صاحب إمبراطورية داليان واندا لأنشطة الترفيه والعقارات.





