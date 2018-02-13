بالإنفوجراف.. تفاصيل ليلة القبض على جنينة

إعداد: سلوى عثمان إنفوجرافيك: آية رمزيترصد المال تفاصيل الليلة التى سبقت القبض على المستشار هشام جنينة الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات ونائب الفريق سامي عنان بحملته الانتخابية على أثر تصريحاته بقناة "الوطن" الموالية للإخوان، والتى أعلن هدد فيها بالتى سبقت القبض على المستشار هشام جنينة ال

إعداد: سلوى عثمان

إنفوجرافيك: آية رمزي



ترصد المال تفاصيل الليلة التى سبقت القبض على المستشار هشام جنينة الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات ونائب الفريق سامي عنان بحملته الانتخابية على أثر تصريحاته بقناة “الوطن” الموالية للإخوان، والتى أعلن هدد فيها بالتى سبقت القبض على المستشار هشام جنينة الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات ونائب الفريق سامي عنان بحملته الانتخابية، على أثر تصريحاته بقناة “الوطن” الموالية للإخوان، والتى أعلن فيها عن امتلاك الفريق عنان وثائق تكشف عن حقيقة “الطرف الثالث” الذى زعزع الأوضاع عقب ثورة 25 يناير، وسيتم الكشف عنها إذا ما تعرض “عنان ” للخطر.

ــ ظهر المستشار هشام جنينة، المستشار السابق بحملة الفريق سامي عنان والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات على قناة “الوطن” ــ الموالية للإخوان ــ ليعلن عن امتلاك الفريق سامي عنان وثائق حول حقيقة “الطرف الثالث” الذى عمل على زعزعة الأوضاع فى مصر عقب ثورة 25 يناير، وهي موجودة بالخارج وسيتم الكشف عنها إذا ما تعرض عنان للخطر.

ــ الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري: نشر بيان بعد هذه التصريحات مباشرة وجاء فيه “في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أى إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، فى الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن فى سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب.. وهو الأمر الذى تؤكد معه القوات المسلحة إنها ستستخدم كل الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومى والمحافظة على شرفها وعزتها، وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين”.

ــ عائلة عنان تنفي تصريحات جنينة: قام الدكتور سمير سامى عنان بالرد على تصريحات جنينه على صفحات التواصل الاجتماعى وقال “ما صرح به هشام جنينة من ادعاءات وأكاذيب ضد الجيش المصري، لا صحة لها وكلفت محامي والدي لتقديم بلاغ ضد هشام جنينة في أقرب قسم شرطة، وما صرح به يثبت وجود مخطط إخواني قذر يستهدف إشعال البلاد وإثارة الفتنة، وإن والدي كان شريكا في هذه المرحلة فكيف يدعي كذبا على نفسه والآخرين، وأن والدى ينأي بنفسه عن هذه الأكاذيب ولو كان هذا الكلام صحيحا، لماذا لم يقله بعد يوم أو يومين من قرار استدعاء الفريق سامي عنان، وزرت أبي أكثر من مرة، وأنه يعامل باحترام بالغ من الجميع، وهشام جنينة بادعاءاته وأكاذيبه يخدم مخططات الإخوان وأعداء مصر”.

محامى عنان يعلن تقديم بلاغ ضد جنينة: أكد ناصر أمين، عبر صفحته الشخصية على “الفيس بوك” أن كل تصريحات المستشار هشام جنينة ومنسوبة للفريق سامى عنان هى أقوال عاريا تماما عن الصحة وغير صحيحة ولا يمت للواقع بصلة، وقال “نعلن أننا سوف نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلى بتصريحات صحفية أو إعلامية ينسب فيها أي أقوال أو أفعال للفريق سامى عنان تؤدى إلى المساس بموقفه القانونى وتعرضه لخطر المسالة القانونية والاجتماعية، وأن أي تصريحات لم تصدر من الفريق سامى عنان بشخصه تنسب لأصحابها ولا تعبر عنه بأى حال من الأحوال”.

ــ هشام جنينة تريند على “موقع تويتر” شهد موقع التغريدات العديد من المناوشات الكلامية حول مغزى تصريحات جديدة، ومدى صحتها وأصبح فى المركز الأول ضمن أعلى التغريدات.

ــ بكري يتهم جنينة بتنفيذ مخطط الإخوان: خلال ساعات الليلة الماضية نشر النائب مصطفي بكري العديد من التغريدات كان آخرها “اتصل بي د. سمير نجل الفريق سامي عنان منذ قليل ونفى صحة ما صرح به هشام جنينة من ادعاءات وأكاذيب ضد الجيش المصري، وقال إنني كلفت محامي والدي، لتقديم بلاغ ضد هشام جنينة في أقرب قسم شرطة، وقال إن ما صرح به هشام جنينة يثبت وجود مخطط إخواني قذر يستهدف إشعال البلاد وإثارة الفتنة”.

ــ انتقال اللغط من السوشيال ميديا للإعلام: خرج الإعلاميان عمرو أديب ولميس الحديدى كلا منهما فى برنامجه يتحدث عما جاء من تصريحات لجنينة ، وشددوا على ضرورة اتخاذ الدولة موقفا حازما تجاه هذه التصريحات التى تهدد الأمن القومي.

إلقاء القبض على جنينة: نشرت وسائل الإعلام صباح اليوم خبر إلقاء القبض على المستشار جنينة من منزله.

