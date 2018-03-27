بالإنفوجراف.. تعرف على عدد من يحق لهم التصويت بالإنتخابات الرئاسية ‎

شريف عيسى وأية رمزى احتلت القاهرة صدارة المحافظات الأكبر من حيث الكثافة السكانية التى لها حق التصويت فى الإنتخابات الرئاسية التى تشهدها البلاد حالياً، بإجمالى 7.4 مليون شخص، بوزن نسبى 12.64%. وقد أعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات عن أعداد الذين لهم حق التصويت والبالغ إجمالية 59.1 م

شريف عيسى وأية رمزى

احتلت القاهرة صدارة المحافظات الأكبر من حيث الكثافة السكانية التى لها حق التصويت فى الإنتخابات الرئاسية التى تشهدها البلاد حالياً، بإجمالى 7.4 مليون شخص، بوزن نسبى 12.64%.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات عن أعداد الذين لهم حق التصويت والبالغ إجمالية 59.1 مليون شخص، فى 27 محافظة.

وجاءت الجيزة فى المرتبة الثانية بإجمالى 5.2 مليون شخص له حق التصويت، بوزن نسبى 8.92%، فيما حلت الشرقية فى المركز الثالث بإجمالى 4.1 مليون نسمة، بوزن نسبى 6.99%.

أما المركز الرابع الدقهلية بإجمالى عدد ناخبين بلغ 4.1 مليون شخص، بوزن نسبى 6.96%، اما المركز الخامس فكان من نصيب الأسكندرية بإجمالى 3.8 مليون شخص، بوزن نسبى 6.45%.

ويوضح الإنفو جراف التالى عدد اللذين لهم حق التصويت بالإنتخابات الرئاسية فى 27 محافظة :



