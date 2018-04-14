بالإنفوجراف.. تعرف على شروط جائزة التأليف المسرحي العربية

إعداد: سلوى عثمان
انفوجراف: آية رمزي
أطلقت ” الهيئة العربية للمسرح ” جائزتها للتأليف المسرحي لعام 2018 هذا الشهر ، وهى الجائزة السنوية التى تقدمها الهيئة لدعم المبدعين الشباب من المؤلفين بالوطن العربى.
وهذه هى الدورة الحادية عشر ، وسيتم تكريم الفائزين مع إنطلاق الفاعليات فى القاهرة يناير القادم.
والشروط كالتالي:
1- حددت الهيئة سن المتقديمن حتى 35 عاما وهو السن الأقصي للمتقدمين و الحد الأدني لسن المتقدم للجائزة هو 18 عام
2-*” الاشتباك مع الموروث الثقافي لإنتاج معرفة جديدة متجددة ” هو العنوان الذي تم إختياره لتتمحور النصوص حوله .
3-من الواجب أن يكون النص المقدم جديداً ولم يسبق فوزه في مسابقة أخرى، و لم يسبق أن شارك في المسابقة نفسها و لم يسبق نشره أو تقديمه في عرض مسرحي .
4-لا تقدم هذه الجائزة لنصوص المونودراما ، ولكنها من المسابقات الموجهه للنصوص المسرحية الطويلة .
5- من الشروط أن يكون النص مكتوباً باللغة العربية الفصحى
6-تنتهى تلقي الطلبات للمشاركة بهذه الدورة فى نهاية أغسطس 2018
7-الهيئة العربية للمسرح هى الجهة المنوط بها تشكيل لجنة التحكيم وتكون قراراتها نهائية
8-تعلن النتائج النهائية للمسابقة في منتصف نوفمبر 2018
9-تمنح الهيئة العربية للمسرح ثلاث جوائز وهى 5000 دولار للجائزة الأولى ، و 4000 دولار للجائزة الثانية ، و 3000 دولار للجائزة الثالثة
10- يحق للهيئة نشر النصوص الفائزة بالمسابقة ضمن منشوراتها ، و لا يجوز طباعة ونشر النصوص الفائزة قبل مرور 3 سنوات على إعلان الفوز.