بالإنفوجراف.. تعرف على شروط جائزة التأليف المسرحي العربية

إعداد: سلوى عثمانانفوجراف: آية رمزي أطلقت " الهيئة العربية للمسرح " جائزتها للتأليف المسرحي لعام 2018 هذا الشهر ، وهى الجائزة السنوية التى تقدمها الهيئة لدعم المبدعين الشباب من المؤلفين بالوطن العربى. وهذه هى الدورة الحادية عشر ، وسيتم تكريم الفائزين مع إنطلاق الفاعليات فى القاهرة ين

إعداد: سلوى عثمان

انفوجراف: آية رمزي

أطلقت ” الهيئة العربية للمسرح ” جائزتها للتأليف المسرحي لعام 2018 هذا الشهر ، وهى الجائزة السنوية التى تقدمها الهيئة لدعم المبدعين الشباب من المؤلفين بالوطن العربى.

وهذه هى الدورة الحادية عشر ، وسيتم تكريم الفائزين مع إنطلاق الفاعليات فى القاهرة يناير القادم.

والشروط كالتالي:

1- حددت الهيئة سن المتقديمن حتى 35 عاما وهو السن الأقصي للمتقدمين و الحد الأدني لسن المتقدم للجائزة هو 18 عام

2-*” الاشتباك مع الموروث الثقافي لإنتاج معرفة جديدة متجددة ” هو العنوان الذي تم إختياره لتتمحور النصوص حوله .

3-من الواجب أن يكون النص المقدم جديداً ولم يسبق فوزه في مسابقة أخرى، و لم يسبق أن شارك في المسابقة نفسها و لم يسبق نشره أو تقديمه في عرض مسرحي .

4-لا تقدم هذه الجائزة لنصوص المونودراما ، ولكنها من المسابقات الموجهه للنصوص المسرحية الطويلة .

5- من الشروط أن يكون النص مكتوباً باللغة العربية الفصحى

6-تنتهى تلقي الطلبات للمشاركة بهذه الدورة فى نهاية أغسطس 2018

7-الهيئة العربية للمسرح هى الجهة المنوط بها تشكيل لجنة التحكيم وتكون قراراتها نهائية

8-تعلن النتائج النهائية للمسابقة في منتصف نوفمبر 2018

9-تمنح الهيئة العربية للمسرح ثلاث جوائز وهى 5000 دولار للجائزة الأولى ، و 4000 دولار للجائزة الثانية ، و 3000 دولار للجائزة الثالثة

10- يحق للهيئة نشر النصوص الفائزة بالمسابقة ضمن منشوراتها ، و لا يجوز طباعة ونشر النصوص الفائزة قبل مرور 3 سنوات على إعلان الفوز.