بالإنفوجراف .. تعرف على خريطة اللاجئين في مصر

سمر السيد تصميم : عبد الباقي حفني تشير بيانات مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مصر ، إلى وجود 225 ألف و728 لاجئ وطالب لجوء في مختلف أنحاء الجمهورية، وتوضح التقديرات التي تم رصدها حتى مارس الماضي، أن تلك الأعداد تتوزع بواقع 180 ألف و 232 طالب لجوء إلى

سمر السيد

تصميم : عبد الباقي حفني

تشير بيانات مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مصر ، إلى وجود 225 ألف و728 لاجئ وطالب لجوء في مختلف أنحاء الجمهورية، وتوضح التقديرات التي تم رصدها حتى مارس الماضي، أن تلك الأعداد تتوزع بواقع 180 ألف و 232 طالب لجوء إلى مصر، وحوالي 45 ألف و496 لاجئ مقيم بالفعل.

ويمثل السوريون نحو 57% من إجمالي اللاجئين وطالبي اللجوء بواقع 128 ألف و 507 ، والباقي من جنسيات أخرى.

ورصدت المفوضية التابعة للأمم المتحدةو جنسيات النسبة الأعظم من اللاجئين في مصر لتتوزع ما بين سوريا والسودان واثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا، وبجانب جنسيات أخرى من نحو 53 دولة.

ويوضح الإنفوجراف التالي توزيعات وأعداد وجنسيات اللاجئين وطالبي اللجوء على مستوى محافظات الجمهورية حسب أحدث بيانات مكتبي المفوضية السامية لشئون اللاجئين في كل من القاهرة والإسكندرية .