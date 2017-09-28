بالإنفوجراف.. تعرف على حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن

المال- خاصكشف مصدر رفيع المستوى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن المدفوع مقدمًا بنسبة 36%، ومن المقرر تطبيق الزيادة الجديدة على الكروت بداية من منتصف الليلة، لشركات الاتصالات "فودافون وأورانج واتصالات" بالإضافة إلى we الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات. وأ

المال- خاص





كشف مصدر رفيع المستوى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن المدفوع مقدمًا بنسبة 36%، و من المقرر تطبيق الزيادة الجديدة على الكروت بداية من منتصف الليلة ، لشركات الاتصالات “فودافون وأورانج واتصالات” بالإضافة إلى we الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.

وأوضح المصدر أن هذا ليس معناه زيادة سعر كروت الشحن، لكن سيتم خفض قيمة المكالمات التى يقدمها، فمثلًا كارت 10 جنيهات سيباع بـ10 جنيهات ويعطى رصيد 7 جنيهات، وكارت 100 جنيه سيباع بـ100 جنيه ويعطى رصيد 70 جنيهًا، بعد فرض ضريبة القيمة المضافة عليها.

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