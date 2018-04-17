بالإنفوجراف..تعرف على أعداد العاطلين والمشتغلين في مصر (البطالة تتراجع)

المال – خاص:أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة لعام 2017 والذي أوضح أن معدل البطاله قد بلغ 11.8%مقابل 12.5% عـام 2016 .ووفقا لمؤشرات الجهاز التي نشرت أمس ، بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15- 29 سنة) 24.8٪

المال – خاص:

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة لعام 2017 والذي أوضح أن معدل البطاله قد بلغ 11.8%مقابل 12.5% عـام 2016 .

ووفقا لمؤشرات الجهاز التي نشرت أمس ، بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15- 29 سنة) 24.8٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية حيث بلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 20% وبين الشباب الإناث 36.5% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2017.

وتوزعت على 18.2٪ معدل البطالة للفئة العمرية ( 15- 19 سنة، و34.0٪ معدل البطالة للفئة العمـرية ” 20- 24 سنة، و18.6٪ معدل البطالة للفئة العمـرية ” 25- 29 “سنة و31.8٪ معدل البطالة بين حملة المؤهلات من الشباب “15-29 سنة”.

و بلغ معدل البطالة للشباب فى الفئة العمرية (15-29 سنة) من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا 31.8٪ من إجمالــي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2017.

وبلغ 24.9٪ معدل البطالة للذكور من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة ، و47.2٪ معدل البطالة للإناث من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة.

وأضاف الإحصاء أن عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد بلغ 6,510 ملـيون مشتغـل بنسبة 25%من إجمالي المشتغـلين ، فى حين يعمل بنشاط التشييد والبناء نحو 3,358 مليون مشتغل بنسبة 12,9 % من إجمالي المشتغلين و في تجارة الجملة و التجزئة 3,280 مليون مشتغل بنسبه 12,6 % من إجمالي المشتغلين.

كما بلغ عــدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3,125 مليون مشتغل بنسبة 12% من إجمالي المشتغلين .

وقال البيان أن نشاط المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والسفارات والقنصليات الأجنبية يعد اقل الأنشطة من حيث عـدد المشتغلين حيث بلغ عدد العاملين به 3600 مشتغل.

وسجلت حجـــم قــــــوة العمــــل نحو 29.474 مليون فرد عام 2017مقابل 28.934 مليون فرد عام 2016 بزيادة قدرها 540 ألف فرد بنسبة 1,9%.

كما بلغت بين الذكور 22,473 مليون فرد العام الماضى مقابل 21,934 مليون فرد بزيادة قدرها 539 ألف فرد خلال فترة المقارنة السابق ذكرها.

ويلخص الإنفوجراف التالي أبرز المعلومات التي أوردها جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن قوة العمل في مصر، ونسب البطالة بين الإشغال في القطاعات المختلفة، وبين الذكور والإناث.



