بالإنفوجراف.. تخصيص 6 مليارات جنيه لتوسعة شبكات مترو الأنفاق

المال - خاصنشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنفوجرافًا، يشير إلى مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في عامها الأول 18/2019 في قطاع النقل. وأشار الإنفوجراف إلى أنه تم توجيه 8.5 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ طرق بأطوال تزي

المال – خاص

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنفوجرافًا، يشير إلى مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في عامها الأول 18/2019 في قطاع النقل.

وأشار الإنفوجراف إلى أنه تم توجيه 8.5 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ طرق بأطوال تزيد عن 3300 كيلو متر، والانتهاء من 300 كيلو متر من شبكة الطرق القومية، منها طريق جنوب الفيوم / الواحات بطول 125 كيلو متر، وطريق القاهرة / السويس بطول 35 كيلو متراً، ومن المستهدف صيانة 811 كيلو متراً من شبكة الطرق الحالية تشمل 14 منطقة، منها طريق بني سويف / العيّاط بطول 66 كيلو متراً، وطريق برنيس/أسوان بطول 65 كيلو متراً.

وتمت الإشارة إلى أنه تم تخصيص استثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه لمشروع تَوسِعة شبكات مترو الأنفاق، ويضُم أعمال المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث.