بالإنفوجراف.. تحرير الوليد يرفع سعر سهم المملكة القابضة

إعداد: خالد بدر الدين إنفوجراف: آية رمزيقفزت أسعار أسهم شركة المملكة القابضة بحوالى 10% خلال تعاملات أول يوم عمل هذا الأسبوع، ليتجاوز سعر السهم 10 ريالات، ليسجل أعلى زيادة يومية منذ أكثر من 8 سنوات بفضل إطلاق سراح رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال.وكان سعر سهم المملكة هوى بأكثر من 1

إعداد: خالد بدر الدين

إنفوجراف: آية رمزي





قفزت أسعار أسهم شركة المملكة القابضة بحوالى 10% خلال تعاملات أول يوم عمل هذا الأسبوع، ليتجاوز سعر السهم 10 ريالات، ليسجل أعلى زيادة يومية منذ أكثر من 8 سنوات بفضل إطلاق سراح رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال.

وكان سعر سهم المملكة هوى بأكثر من 15% لينزل إلى حوالى 8.1 ريال فى نهاية الأسبوع الذى تم فيه القبض على الأمير الوليد ضمن حملة تقودها حكومة السعوية ضد الفساد، والتى اعتقلت فيها يوم 3 نوفمبر الماضى عشرات الأمراء والمليارديرات ورجال أعمال ومسئولين.

وسجل السهم، اليوم الأحد، أعلى مكسب يومى فى أعقاب تحرير الأمير الوليد، وإن كان سعر السهم مازال أقل بحوالى 2% عندما كان سعره حوالى 10.3 ريال قبل احتجاز الأمير يوم 3 نوفمبر الماضى فى فندق ريتز كارلتون، وهو أحد أبرز رجال الأعمال العالميين في المملكة بعد أكثر من شهرين على توقيفه في إطار حملة المملكة الشاملة على الفساد.

جاء تحرير الأمير الوليد، أمس السبت، بعد ساعات من لقاء حصري أجرته معه وكالة رويترز من فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض، وقال فيه إنه يتوقع تبرئته من أي مخالفات وإطلاق سراحه في غضون أيام، كما قال مسئول سعودي رفيع المستوى إن إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال جاء بعد التوصل لتسوية مالية مع النائب العام.



