بالإنفوجراف.. بدل غلاء المعيشة يكلف الحكومة السعودية 50 مليارًا

آية رمزي نقل موقع رويترز عن صحيفة الشرق الأوسط، أمس الأحد، عن عواد العواد وزير الثقافة والإعلام السعودي قوله إن بدل غلاء المعيشة الذي أمر العاهل السعودي بصرفه للمواطنين سيكلف الحكومة نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) هذا العام.…

آية رمزي

نقل موقع رويترز عن صحيفة الشرق الأوسط، أمس الأحد، عن عواد العواد وزير الثقافة والإعلام السعودي قوله إن بدل غلاء المعيشة الذي أمر العاهل السعودي بصرفه للمواطنين سيكلف الحكومة نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) هذا العام.

وقالت رويترز إن الصحيفة أعلنت عبر العواد قوله ”تخصيص 50 مليار ريال لهذا الأمر يدلل على حرص القيادة على رفاهية الشعب وسلاسة حياته المعيشية دون منغصات“.

وكان قد أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة تعويضًا عن زيادة تكاليف المعيشة، بعد أن رفعت الحكومة أسعار البنزين المحلية وفرضت ضريبة القيمة المضافة.

ويتناول الانفوجراف التالي تفاصيل البدل الذى قررت المملكة السعودية تعويض المواطنين به:





