بالإنفوجراف.. الرقم القياسي للصناعات التحويلية 0.6% خلال شهر

آية رمزي:أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر 2017، والتى أظهرت ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) ليصل إلى 137.37 خلال شهر نوفمبر 2

آية رمزي:

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر 2017، والتى أظهرت ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) ليصل إلى 137.37 خلال شهر نوفمبر 2017 كرقم أولى، مقابل 136.53 خلال شهر أكتوبر 2017(نهائى)، بنسبة ارتفاع قدرها 0.6٪ .

وأرجع الجهاز ذلك لارتفاع إنتاج المنتجات الغذائية (السكر والزيوت) وزيادة العقود الموقعة لإنتاج عدادات المياه والغاز والكهرباء.

ويتناول الإنفوجراف التالي تفاصيل الأنشطة الاقتصادية التى شهدت ارتفاعا وانخفاضا فى شهر نوفمبر 2017 مقارنة بأكتوبر 2017 والأسباب الرئيسية لذلك:



