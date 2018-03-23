بالإنفوجراف.. التخطيط توضح أهداف حاضنات الأعمال

المال - خاصنشر مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجرافًا، يوضح أهداف حاضنات الأعمال، والتي تتمثل في تشجيع المشاريع التنموية التي تخدم احتياجات المجتمع مع المساهمة في خفض معدلات البطالة، وتشجيع الشباب لبدء أعمالهم التج

المال – خاص

نشر مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” انفوجرافًا، يوضح أهداف حاضنات الأعمال، والتي تتمثل في تشجيع المشاريع التنموية التي تخدم احتياجات المجتمع مع المساهمة في خفض معدلات البطالة، وتشجيع الشباب لبدء أعمالهم التجارية إلى جانب احتضان الأفكار والشركات الناشئة بطريقة مبتكرة، والتي تلبي الاحتياجات المحلية بصفة خاصة، على أن تكون لها منفعة اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى توفير الدعم الفني والمادي وتنمية القدرات واحتضان الأفكار ذات المردود الاقتصادي وتحويلها إلى شركات ناشئة.

ويهدف مشروع رواد 2030 إلى المساهمة في خفض معدلات البطالة وتشجيع الشباب لبدء أعمالهم التجارية، مع المساهمة في خفض معدلات البطالة وتشجيع الشباب لبدء أعمالهم التجارية، وخلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية في إنشاء مشروعات وتحفيز الابتكار والإبداع بين الطلاب والخريجين.