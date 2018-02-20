بالإنفوجراف.. التخطيط تنشر معلومات عن منظومة فرض وإنفاذ القانون

المال - خاص نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلومات حول منظومة فرض وإنفاذ القانون، والتي تتم تحت إشراف وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارات العدل والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن النيابة العامة.…

المال – خاص

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” معلومات حول منظومة فرض وإنفاذ القانون، والتي تتم تحت إشراف وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارات العدل والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن النيابة العامة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيره التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري: إن المنظومة تساهم في زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام لمنع الجريمة، وتأكيد ممارسة الدولة لمهامها مما ينعكس على رفع القدرة التنافسية لمصر وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة الثقة في سرعة وفاعلية الحسم القضائي.

تقوم المنظومة على التعاون بين المحاكم والنيابات وأقسام ونقاط الشرطة والجهات المساعدة لتبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.

وتتكون منظومة فرض وإنفاذ القانون من مجموعة مشروعات أساسية، هي إنشاء القاعدة القومية للأحكام الجنائية، ومشروع تطوير النيابات، ومشروع تطوير المحاكم (جنائي/مدني)، ومشروع تطوير الجهات المساعدة (مصلحة الطب الشرعي/مصلحة الخبراء).

وأشارت الوزارة إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من بناء نظام إلكتروني مركزي مؤمن لتسجيل محاضر الشرطة وإرفاق جميع المستندات المرتبطة بالمحضر الكترونيا، وتطوير وميكنة 48 قسم شرطة بكل من الأسكندرية، والقاهرة الجديدة، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد.

وإلى ذلك تم بناء نظام مركزي لتسجيل الأحكام الجنائية بالنيابة العامة وربطها بالأمن العام، وتسجيل مليونى حكم حتى الآن من أصل 15 مليونًا، ونشر التطبيق في 130 نيابة بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى بناء تطبيق مركزي للمحاكم وميكنة ونشر التطبيقات بـ33 محكمة، وتطوير 19 مكتب طب شرعي في 5 محافظات.



