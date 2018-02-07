بالإنفوجراف.. التخطيط تعتمد 1.627 مليار جنيه لاستئناف المشروعات المتعثرة

آية رمزيوافقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على اعتماد مبلغ 1.627 مليار جنيه كاستثمارات مطلوبة لتنفيذ المشروعات المتعثرة ومشروعات الخطة العاجلة بالمحافظات، وذلك في إطار سعي الوزارة على إعادة العمل بالمشروعات المتعثرة في الدولة ومساعدتها على النهوض، بما يسهم في توفير مزيد

آية رمزي



وافقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على اعتماد مبلغ 1.627 مليار جنيه كاستثمارات مطلوبة لتنفيذ المشروعات المتعثرة ومشروعات الخطة العاجلة بالمحافظات، وذلك في إطار سعي الوزارة على إعادة العمل بالمشروعات المتعثرة في الدولة ومساعدتها على النهوض، بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل للشباب ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد.

وتضمنت المبالغ التي اعتمدتها وزارة التخطيط توفير مبلغ 955 مليون جنيه كخطة عاجلة لعدد من المشروعات ومبلغ 672 مليون جنيه لمشروعات أخرى متعثرة،.

وتضم المشروعات تخصيص مبلغ 92 مليون جنيه لمستشفى كبد ههيا بمحافظة الشرقية، ومشروع الصرف صحى بقرية بنى روح مركز ملوى بمحافظة المنيا بمبلغ 205 ملايين جنيه، ومستشفى العديسات المركزي بمحافظة الأقصر بمبلغ حوالي 80 مليون جنيه، إضافة إلى تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لإنشاء وتطوير عدد من مراكز الشباب، وذلك للانتهاء من ألف متر مكعب نجيل صناعي لملاعب قانونية وخماسية بمختلف المحافظات، وكذلك مستشفى ساقلته بمحافظة سوهاج، ونحو 62 مشروعًا آخر.



