اقتصاد وأسواق

بالإنفوجراف ..البطالة تواصل التراجع في الربع الأول

إعداد: عبد الباقي حفني أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس  الثلاثاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير - مارس) لعام 2018،وبلغ معدل البطالة  10.6٪ من إجمالي قـــوة العمـــل.. بينما كان 11.3 ٪  فى الربع الرابع من عام 2017 ، وبإنخفاض قدره 1.4% عن الربع المما
5:30 م, الأربعاء, 16 مايو 18 5:30 م, الأربعاء, 16 مايو 18

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إعداد: عبد الباقي حفني 

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس  الثلاثاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير – مارس) لعام 2018،

وبلغ معدل البطالة  10.6٪ من إجمالي قـــوة العمـــل.. بينما كان 11.3 ٪  فى الربع الرابع من عام 2017 ، وبإنخفاض قدره 1.4% عن الربع المماثل من العام السابق. 

وشهد هذا الربع انخفاضا في قوة العمل وأعداد المتعطلين مع زياده في عددالمشتغلين وهذايوضح موسميه العماله . 

ويوضح الإنفوجراف التالي تفاصيل تقرير “التعبئة والإحصاء” عن أعداد وطبيعة المتعطلين والمشتغلين خلال الربع الأول من العام الجاري 

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