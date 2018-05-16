بالإنفوجراف ..البطالة تواصل التراجع في الربع الأول

إعداد: عبد الباقي حفني أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الثلاثاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير - مارس) لعام 2018،وبلغ معدل البطالة 10.6٪ من إجمالي قـــوة العمـــل.. بينما كان 11.3 ٪ فى الربع الرابع من عام 2017 ، وبإنخفاض قدره 1.4% عن الربع المما

إعداد: عبد الباقي حفني

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الثلاثاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير – مارس) لعام 2018،

وبلغ معدل البطالة 10.6٪ من إجمالي قـــوة العمـــل.. بينما كان 11.3 ٪ فى الربع الرابع من عام 2017 ، وبإنخفاض قدره 1.4% عن الربع المماثل من العام السابق.

وشهد هذا الربع انخفاضا في قوة العمل وأعداد المتعطلين مع زياده في عددالمشتغلين وهذايوضح موسميه العماله .

ويوضح الإنفوجراف التالي تفاصيل تقرير “التعبئة والإحصاء” عن أعداد وطبيعة المتعطلين والمشتغلين خلال الربع الأول من العام الجاري