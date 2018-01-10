بالإنفوجراف.. أول انخفاض بأسعار الغذاء منذ 15 شهرًا

المال- خاص قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، إن أسعار قائمة الطعام والخضراوات بمؤشر التضخم شهدت تراجعًا لأول مرة منذ 14 شهرًا بنسبة – 0,4%، وهو ما أرجعه إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن وعدد من الخضراوات. وأعلن الجهاز، اليوم، تراجع معدل التضخم العا

المال- خاص





قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، إن أسعار قائمة الطعام والخضراوات بمؤشر التضخم شهدت تراجعًا لأول مرة منذ 14 شهرًا بنسبة – 0,4%، وهو ما أرجعه إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن وعدد من الخضراوات.

وأعلن الجهاز، اليوم، تراجع معدل التضخم العام بأسعار المستهلكين إلى 22,3% في ديسمبر الماضي على أساس سنوي، مقابل 26,7% في نوفمبر الماضي، وعزا الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1,6%، ومجموعة الخضراوات بنسبة – 0,5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة – 1,1%، بينما ارتفعت أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 2,8%، وكذلك الزيوت والدهون بنسبة 0,3%.