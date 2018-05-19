بالإنفوجراف.. أهم 7 محطات فى تاريخ التراس أهلاوي

إنفوجراف - آية رمزي:فاجأت مجموعة التراس أهلاوي الكثير بحلّ الرابطة، معلنين أن ذلك للحفاظ على مستقبل الجميع وحتى لايستغلهم أحد -وفقًا لتعبيرهم- خلال البيان، الذى أصدروه وأعقبه حرق البانر الخاص بهم، ما يعني انتهاء وجودها.و على مدار الـ 11 عاماً وهى عمر الرابطة، مر الالتراس بصدامات مختلفة مع الأمن

إنفوجراف – آية رمزي:

فاجأت مجموعة التراس أهلاوي الكثير بحلّ الرابطة، معلنين أن ذلك للحفاظ على مستقبل الجميع وحتى لايستغلهم أحد -وفقًا لتعبيرهم- خلال البيان، الذى أصدروه وأعقبه حرق البانر الخاص بهم، ما يعني انتهاء وجودها.

و على مدار الـ 11 عاماً وهى عمر الرابطة، مر الالتراس بصدامات مختلفة مع الأمن بمختلف اقطابه، تفاقمت عقب ثورة 25 يناير، وشارك الالتراس رسميّاً فى العديد من التظاهرات، خلال فترة قيادة المجلس العسكري، مرددين هتافات مناهضة له.

ويتناول الإنفوجراف التالي، أهم محطات مرت فى تاريخ الألتراس: