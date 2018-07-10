بالإنفوجراف.. أهم السلع المؤثرة فى ارتفاع تضخم يونيو

إنفوجراف- آية رمزيأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن التضخم السنوى لأسعار المستهلكين بالمدن قفز إلى حوالى 14.4% فى يونيو الماضى لأول مرة منذ 10 شهور.ذكرت وكالة رويترز أن التضخم ارتفع بعد أن رفعت الحكومة فى يونيو أسعار الوقود بما يصل إلى 66.6% في إطار خطط لتقليص

إنفوجراف- آية رمزي





أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن التضخم السنوى لأسعار المستهلكين بالمدن قفز إلى حوالى 14.4% فى يونيو الماضى لأول مرة منذ 10 شهور.



ذكرت وكالة رويترز أن التضخم ارتفع بعد أن رفعت الحكومة فى يونيو أسعار الوقود بما يصل إلى 66.6% في إطار خطط لتقليص الدعم وإن كان معدله بلغ 11.4% فى مايو الماضى، بينما زادت أسعار المستهلكين إلى 3.5% في يونيو مقارنة مع 0.2% فى مايو قبل رفع أسعار الوقود.

ويتناول الإنفوجراف التالي معدلات التضخم الشهري والسنوي وأهم السلع التى دفع ارتفاع أسعارها لزيادة التضخم: