بالإنفوجراف .. أغنى ٥ سيدات في العالم

خالد بدر الدين إنفوجراف: عبدالباقي حفنيقفز إجمالى ثروات أغنى 5 سيدات فى العالم أكثر من 157 مليار دولار بقيادة فرانسواز بيتينكور ماير صاحبة أكبر حصة فى شركة لوريـال الفرنسية لمستحضرات التجميل التى ارتفعت القيمة السوقية لها هذا العام إلى أكثر من 100 مليار يورو ( 122 مليار دولار) لتزيد ثروة فرانسواز

خالد بدر الدين

إنفوجراف: عبدالباقي حفني



قفز إجمالى ثروات أغنى 5 سيدات فى العالم أكثر من 157 مليار دولار بقيادة فرانسواز بيتينكور ماير صاحبة أكبر حصة فى شركة لوريـال الفرنسية لمستحضرات التجميل التى ارتفعت القيمة السوقية لها هذا العام إلى أكثر من 100 مليار يورو ( 122 مليار دولار) لتزيد ثروة فرانسواز بحوالى 19.6 % لتتجاوز 43.3 مليار دولار.



وذكرت وكالة بلومبرج إن فرانسواز المولودة في باريس ورثت ثروة العائلة عندما توفي والدها يوجين شولر في 1957 ثم ورثت حصة أمها المليارديرة الفرنسية ليليان بيتنكور التى توفيت يوم الخميس الماضى لتزداد ملكيتها إلى 33 % لتصبح صاحبة أكبر حصة فى لوريـال العملاقة لمستحضرات التجميل رابع أكبر شركة فرنسية مدرجة فى بورصة باريس.

وأدى ارتفاع ثروة فرانسواز إلى صعود أسعار أسهم لوريال بأكثر من 2.4 % مع نهاية الأسبوع الماضى ليصل سعر السهم إلى 180.95 يورو مع تزايد التوقعات بأن فرانسواز قد تشترى حصة ال 23 % التى تملكها شركة نستلة السويسرية فى شركة مستحضرات التجميل.



