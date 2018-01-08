بالإنفوجراف.. أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم

وكالات لم تكن الأرقام القياسية لصفقات انتقال اللاعبين، حتى وقت قريب، تتخطى حاجز المائة مليون يورو، والذي تخطاه قبل عامين اللاعب الفرنسي بول بوجبا بانتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي. وفي الوقت الذي اعتقد فيه كثيرون أن أرقام الصفقات لن تتخطى…

وكالات



لم تكن الأرقام القياسية لصفقات انتقال اللاعبين، حتى وقت قريب، تتخطى حاجز المائة مليون يورو، والذي تخطاه قبل عامين اللاعب الفرنسي بول بوجبا بانتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه كثيرون أن أرقام الصفقات لن تتخطى حاجز الـ120 مليون يورو كحد أقصى، أشعل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سوق الانتقالات بصفقتين قياسيتين الصيف الماضي، بلغتا في مجموعهما ما يزيد على 400 مليون يورو.

وأعلن برشلونة، الأحد، رسمياً عن ضم البرازيلي فيبليب كوتينيو جناح ليفربول الإنجليزي في صفقة بلغت 160 مليون يورو، لتصبح أغلى صفقة في تاريخ الانتقالات الشتوية في سوق اللاعبين.

ونستعرض في التقرير التالي أغلى 10 صفقات لاعبين، من الأقل للأعلى، في تاريخ كرة القدم بحسب وكالة اﻷنباء الفرنسية:

10- فيرجيل فان ديك من ساوثهامبتون إلى ليفربول “84.5 مليون يورو”.

9- نيمار من سانتوس إلى برشلونة مقابل 88.5 مليون يورو.

8- جونزالو هيجوين من نابولي إلى يوفنتوس مقابل 90 مليون يورو.

7- كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو.

6- جاريث بيل من توتنهام إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.

5- بول بوجبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو.

4- عثمان ديمبلي من بروسيا دورتموند إلى برشلونة مقابل 155 مليون يورو.

3- فيليب كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة مقابل 160 مليون يورو.

2- كيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان مقابل 185 مليون يورو.

1- نيمار داسيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

