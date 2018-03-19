بالإنفوجراف.. أبرز محطات كيا في السوق المحلية

شريف عيسى:



ظهرت العلامة الكورية كيا للمرة الأولى فى مصر خلال 1995، عندما نجح رجل الأعمال وليد توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة السيارات “وامكو موتورز”، من الاستحواذ عليها.



وبعد عامين تمكن من توقيع عقد التجميع المحلى بين وامكو موتورز، وكيا العالمية بخطوط إنتاج العربية الأمريكية للسيارات AAV، التابعة للهيئة العربية للتصنيع.



شمل العقد تجميع طرازى كيا برايد، وكيا سيفيا، بطاقة إنتاجية 50 ألف سيارة، وتم بدء عمليات الإنتاج، وبعد مرور 10 أعوام قررت كيا العالمية فى 2005 فسخ التعاقد مع رجل الأعمال وليد توفيق.



وخلال الفترة من 1995- 2005 تمكنت “وامكو موتورز” من بيع ما يقرب من 70 ألف سيارة، منها 45 ألفا مستورده، و25 ألفا مجمعة محليا.



عقب فسخ التعاقد تنافس عدد من رجال الأعمال للحصول على وكالة كيا فى مصر، وفى 2006 أُُعلن رسمياً استحواذ رجل الأعمال خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات، عليها.



وعملت الأخيرة على تعزيز مكانة كيا فى مصر، فتولت ضخ استثمارت بصالات العرض، وخدمات ما بعد البيع، التى يصل إجماليها حالياً إلى 35 مركزا وصالة عرض فى أكثر من 15 محافظة.



وفى 2015 أعلنت المصرية العالمية عن رغبتها فى تجميع بعض طرازات العلامة الكورية محلياً، وأنها تجرى مفاوضات بهذا الخصوص مع الشركة الأم.

وبعد مرور 3 سنوات، أعلن رجل الأعمال خالد نصير، عن توقيع عقد مع كيا العالمية لبدء نشاط تجميعها فى مصر، باستثمارات تقدر بنحو 4 مليارات، و240 مليون جنيه، بخطوط إنتاج المصرية الألمانية للسيارات EGA.



وأشار نصير إلى انه مدة العقد 6 سنوات قابلة للتجديد، بطاقة انتاجية تصل إلى 15 ألف سيارة سنوياً، على أن يبدأ المشروع بتجميع طراز سورينتو، المنتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض Suv.



وكشف عن نيته لضم طرازين جديدين، على أن يتم البدء فى تجميع الطراز الثانى خلال 2019، فى حين يتم إدخال الطراز الثالث حيز التصنيع بحلول 2020.



ووفقاً لإحصائيات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، خلال الفترة من 2013، وحتى 2017، تمكنت كيا من بيع 61 ألفاً، و245 سيارة، تحتل بها مرتبة متقدمة بقائمة العلامات الأكثر مبيعاً، بالسوق المحلية.