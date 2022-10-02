بالإضافة إلى بريطانيا والنرويج .. روسيا تمنع دخول شاحنات نقل البضائع من دول الاتحاد الأوروبي

وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوما يفرض حظرا على دخول شاحنات نقل البضائع من دول الاتحاد الأوروبي والنرويج وأوكرانيا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية.

ونص المرسوم -كما ورد بموقع العربية- على أن الحظر يجري تطبيقه ردا على القيود التي تفرضها هذه الدول على شركات الشحن الروسية.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية “تاس”، أن القرار ينص على أن الحظر ينطبق على النقل الثنائي والعبور، ويستثنى من الحظر عدد من السلع وهي المواد الغذائية، والسلع تامة الصنع.

بحسب الوثيقة الحظر لن ينطبق على اللحوم والأسماك والحليب وبعض أنواع الخضروات والحلويات والكاكاو ومنتجات الحبوب والكحول والأسمدة والأدوية وموانع الحمل والورق والكرتون.

ولا يشمل الحظر الساعات والآلات الموسيقية والمفاعلات النووية وأجهزة تسجيل الأفلام والصوت.

كما يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري وسيكون ساري المفعول حتى 31 ديسمبر من العام الحالي.