بالإجماع.. اختيار مصر لقيادة ائتلاف الدلتاوات

المال - خاصاختارت الدول المشاركة في المؤتمر الثاني لائتلاف الدلتاوات، والمنعقد حاليًا بدولة نجلادش، مصر بالإجماع لقيادة الائتلاف لدورته القادمة، كوقبول طلب الأرجنتين لعضوية الائتلاف، ليصبح الأعضاء 13.وفى كلمته، عرض الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، التحديات التى تواجه دلتا الني

المال – خاص

اختارت الدول المشاركة في المؤتمر الثاني لائتلاف الدلتاوات، والمنعقد حاليًا بدولة نجلادش، مصر بالإجماع لقيادة الائتلاف لدورته القادمة، كوقبول طلب الأرجنتين لعضوية الائتلاف، ليصبح الأعضاء 13.

وفى كلمته، عرض الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، التحديات التى تواجه دلتا النيل، وضرورة التكاتف والتعاون وتبادل الخبرات بين دلتاوات الائتلاف، وتوطين ونشر الأفكار الناجحة لتمكين الدلتاوات من درء المخاطر التى تواجهها، خاصة من جراء التغيرات المناخية.

جدير بالذكر أن فكرة هذا الائتلاف قد بدأت على هامش المؤتمر العالمى الثالث للحد من الكوارث في مارس 2015 باليابان، عندما عقد ممثلو دول (اليابان – هولندا – كولومبيا) مؤتمرًا مصغرًا، لطرح فكرة إنشاء ائتلاف عالمى للدلتاوات، لتسليط الضوء على المخاطر التى تتعرض لها دلتاوات العالم، والعمل على التكيف مع تلك المخاطر والتهديدات، بما يحقق التنمية لتلك الدلتاوات بشكل مرن ومستدام.

وفى مايو 2015، عُقد المؤتمر الوزاري الأول لائتلاف الدلتاوات فى هولندا، وازداد عدد دول الائتلاف حتى الآن تدريجيًا حتى وصل حاليًا إلى 12 دولة، هى: بنجلاديش، كولومبيا، مصر، فرنسا، إندونيسيا، اليابان، موزمبيق، ميانمار، هولندا، الفلبين، كوريا الجنوبية، وفيتنام.