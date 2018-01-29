بالأنفوجراف 5 معلومات عن تطوير مقعد السيفي بالجمالية

إعداد : دعاء محمود انفوجراف : آية رمزيافتتح وزير الآثار خالد العناني، أعمال تطوير مقعد الأمير ماماي السيفي المطل على ميدان بيت القاضي بمنطقة الجمالية .أسباب التطويرمقعد السيفي هو الأثر الخامس ضمن 7 مباني أثرية بالجمالية يتم ترميمها في إطار الحملة القومية التي دشنتها وزارة الآثار عام 2015 لإنقا

إعداد : دعاء محمود

انفوجراف : آية رمزي

افتتح وزير الآثار خالد العناني، أعمال تطوير مقعد الأمير ماماي السيفي المطل على ميدان بيت القاضي بمنطقة الجمالية .

أسباب التطوير



مقعد السيفي هو الأثر الخامس ضمن 7 مباني أثرية بالجمالية يتم ترميمها في إطار الحملة القومية التي دشنتها وزارة الآثار عام 2015 لإنقاذ 100 مبنى أثري بالقاهرة التاريخية.

تكلفة التطوير



بلغت تكلفة أعمال تطوير الـ7 مباني الأثرية بحوالي 10 ملايين جنيه، بتمويل ذاتي من وزارة الأثار.

الهدف من المشروع



الحفاظ على العناصر الأثرية للمبنى ورفع كفاءته ووضع المقعد على مسار الزيارة ،وتعد أعمال ترميم المقعد جزء من خطة الوزارة لدرء الخطورة لبعض آثار شارع المعز، و جاءت مواكبه لدراسات أعمال توظيف وإعادة تأهيل وترميم باقي المباني المحيطة به ومنها مبنى الدمغة والموازين ومبنى قسم الجمالية “الأحكام.

أعمال التطوير



وتضمنت أعمال التطوير للمقعد الترميم الانشائي والمعماري والترميم الدقيق منها أعمال الحقن والتربيط لقواعد الاعمدة، ومعالجة أرضيات السطح وجميع الشروخ الموجوده بالمقعد والاسقف الحجرية للأقبية، بالإضافة إلى تنظيف الواجهات الحجرية له والأعمدة الرخامية والأسقف الخشبية الزخرفية والاشرطة الكتابية.

نبذة عن مقعد الأمير ماماي السيفي



المقعد هو الجزء الوحيد الباقي من قصر الأمير ماماي السيفي أحد كبار قادة جيش المماليك الجراكسة والذي أنشأه في فترة حكم السلطان قايتباي عام 901هـ/ 1496م.

وكان المقعد ملحقا بالقصر تجاه الجهة البحرية حيث يمكن الاستمتاع فيه بنسيم الهواء في حر الصيف. يعد المقعد من أكبر مقاعد البيوت الإسلامية بالقاهرة، ويتألف من طابقين يضم الطابق الارضي غرفة كانت تستخدم لتخزين الغلال، اما عن واجهتة فهي تزين “برنك” رمز وظيفي مصور مركب للامير ماماي خاص بوظائف تولاها، ويزدان المقعد من الداخل بشريط كتابي مذهب عليه اسم المنشئ وألقابه وآية الكرسي، كما يغطى المقعد بسقف خشبي مزين بأفرع وزهور نباتية ملونة وذهبية.



