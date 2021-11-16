رياضة

بالأغلبية المطلقة .. فوز محسن صلاح برئاسة نادي المقاولون العرب

وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني وهو حضور 1000 عضو ممن لهم حق التصويت
أحمد إسماعيل 12:26 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 12:26 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

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أعلن المستشار محمد صلاح أحمد، فوز قائمة المرشحين لمجلس إدارة نادي المقاولون العرب للدورة 2021 – 2025 بالأغلبية المطلقة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني وهو حضور 1000 عضو ممن لهم حق التصويت، وبحضور وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وضمت قائمة مجلس الإدارة الجديد، المهندس محسن صلاح لرئاسة مجلس الإدارة.

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بالإضافة إلى حسام الدين إمام نائباً للرئيس، والدكتور محمد أنسى البشوتى أمينا للصندوق، والمهندس محمد عادل فتحى، والمهندس أحمد العصار وموسى على موسى، والمهندس طارق خضر، والمهندسة دينا محمد عادل، وعبدالرحمن سعيد أعضاء مجلس إدارة، والمهندس كريم رأفت منير، والمهندس عمر عبدالعزيز أعضاء تحت السن.

وحضر الجمعية العمومية 1582 عضوا من إجمالى 6319 عضوا ممن لهم حق التصويت، وجاءت الأصوات الصحيحة 1530 صوتا، والأصوات الباطلة 52 صوتا، وبلغ أصوات الموافق منها 1276صوتا والغير موافق 254 صوتا.

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وكانت اللجان الإنتخابية قد شهدت منذ الساعة التاسعة صباحا إقبالاً كبيراً من أعضاء الجمعية العمومية للنادى الذين لهم حق الحضور، واستمرت حتى السابعة مساءً.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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