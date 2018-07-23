بالأسماء ..7 دول تفرض ضريبة قيمة مضافة على الإعلانات الرقمية

سمية كمال :رصدت "المال" اليوم قائمة بأسماء عدد من الدول الأوروبية والآسيوية التي تطبق ضريبة القيمة المضافة على الإعلانات الرقمية المنشورة عبر مواقع السوشيال ميديا، وفقا البيانات الصادرة عن مؤسسة المراجعة المحاسبية "TAXAMO". واحتلت الارجنتين المرتبة الأولي، من حيث نسبة الضريبة المفروضة والبا

سمية كمال :

رصدت “المال” اليوم قائمة بأسماء عدد من الدول الأوروبية والآسيوية التي تطبق ضريبة القيمة المضافة على الإعلانات الرقمية المنشورة عبر مواقع السوشيال ميديا، وفقا البيانات الصادرة عن مؤسسة المراجعة المحاسبية “TAXAMO”.

واحتلت الارجنتين المرتبة الأولي، من حيث نسبة الضريبة المفروضة والبالغة 21 % ، تلتها البرازيل، ثم الفلبين.

فيما تتطلع دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم “السعودية، وعمان، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين” تطبيق الضريبة بقيمة 5% بنهاية العام الحالى.

كما توجد دول أوروبية أخرى منها “الدنمارك، والسويد، والنرويج، وفرلاندا”. تحدد 22% ضريبة كنسبة ثابته فى حالة تحقيق الشركة هامش ربح 20%



الدولة قيمة الضريبة كولومبيا 19% دول مجلس التعاون الخليجي 5% البرازيل 17 الى 19% الارجنتين 21% بنجلاديش 5% الفلبين 12% ماليزيا 10%

وكانت وسائل إعلام تناقلت تصريحات لوزير المالية الدكتور محمد معيط، تشير إلى إعداد قانون لفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي مثل جوجل وفيس بوك وتويتر، تمهيدا لعرضه على البرلمان.

