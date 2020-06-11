بالأسماء.. 22 فندقًا في 4 محافظات حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة

تسلمت 22 فندقا في 4 محافظات، هي: جنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة الكبري والاسكندرية، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

جاء ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 8 فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي ريكسوس شرم الشيخ، وريكسوس سي جيت 1، وريكسوس سي جيت 2، وجاز ميرابيل ريزورت، وباروتيل بيتش ريزورت، وباروتيل اكوا بارك، ونوبيان فيلدج، وتيفولي، و 6 فنادق بالبحر الأحمر، هي ثري كورنرز الفيروز بلازا، وثري كورنرز هابي لايف، وثري كورنرز سي بيتش ريزورت، وكلوب ازور، ورويال ازور، وجنة سفاجا.

وأضاف كما حصلت ٥ فنادق بالقاهرة الكبري هي فلامنكو، وبريزدنت، ونيو بريزدنت، وهليتون بيراميدز جولف ريزورت، وسويس ان بيراميدز جولف ريزورت، و3 فنادق بمحافظة الاسكندرية هي راديسون بلو، ومرحبا، وهوليداي.

ولفت إلي أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الآن إلي 218 فندقا، وأن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.