بالأسماء .. 18 فندقا و36 مركزا للأنشطة البحرية حصلوا على شهادة السلامة الصحية

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن تسلم 18 فندقا بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي ، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إلي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 4 فنادق بمحافظة البحر الأحمر هما بريكا باي، ودايفرز لودج، شرم الناقة، وشدوان جاردن.

وأضاف أن 12 فندقا بمحافظة جنوب سيناء استوفوا الشروط وهم لاجونا، واكاسيا، ونيو نسيمه، ولارين هوتيل، وكونتيننتال بلازا بيتش، ونعمه هايتس، وصنافير، وكتراكت ليالينا، وكتراكت ريزورت، والمركاتو، وانمو، وسانت كاترين، بالاضافة الي فندقين بالقاهرة الكبرى هما نوفوتيل ٦ أكتوبر، وأطلس الأوبرا.

590 فندقًا حصلوا على الشهادة حتى الآن

تابع أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي 590 فندقا بـ ٢١ محافظة علي مستوى الجمهورية، وتستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وفي سياق متصل، قالت سامية سامى ، رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار؛ إنه تسلم خلال الأسبوع الماضي عدد 36 مركز للأنشطة البحرية و 6 مراكز غوص و 6 يخوت سفارى بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية.

جاء ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية، واستمراراً لما تقوم به لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية من المرور علي مراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت بالمقاصد السياحية الشاطئية.

وأوضحت أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 23 مركز للأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر هم، دولفين أوسفلوج، و اكسترا فن اكوا سنتر، و مدرسة ويند سيرف البحر الأحمر، و وتر سبورت ماركتينج، واوليب اونا شتروس، و ايبي اند فريندز، و تورنادو سيرف لرياضة الشراع، و مورننج ستار ٣، و مورننج ستار ٥، و تورنادو مارين فليت، و كورال تورز الجونه، و بلاي كايت، و برادايس كايت سيرف، و الباشا للرحلات البحرية، و هاي سرف، و فان فلاي، و دولفين شيفيمين هورجادا.

كما استوفت مراكز اتش تورز، و بوبوس لأدارة الانشطة والرياضيات البحرية – فندق بلو باى بيتش فورت ارابيسك – مكادى، و بلو وافز ايجيبت – فندق صن رايز جاردن بيتش، و بلو وافز ايجيبت – فندق صن رايز رويال مكادى، و فن اكوا – فندق هورجادا هيلتون ريزورت، و سامبو سي ترب اس اس تى – فندق فنادير.

واستوفت 3 مراكز للغوص بمحافظة البحر الاحمر هم، ايجيبت انترناشيول، و كريزى ويفز ستار، و دايف برو اكاديمى، وستة يخوت سفارى هم، لايت هاوس ميركل 1 ، والبرنسيس ليلة، و ايس بيرج، و ستار 4 ، و رد سي 1، و جلاكسي.

وفي جنوب سيناء، استوفي 13 مركز للأنشطة البحرية هم، مركز سندباد جروب فندق مكسكانا للأنشطة البحرية، وفن دي فندق تركواز بيتش ،و فور ويفز فندق سي بيتش، و خمس دوائر 2100،و وندر لاند، و دهب ستارز، وفيتراتورايا، و سكوربيون للرحلات السياحية والالعاب المائية فندق مونفبيك، و مركز فان باى سى – فندق تروبيتال، و فان باى سى – قرية هابى لايف ، و مركز اكوا فن دهب للالعاب المائية، و رد سى وتر ورلد – طابا هايتس، وميدوس لإدارة ، وامتلاك نوادي الغوص والألعاب الماءية. شاطيء فندق اكسبرينس سان جورج.

وتابعت الوزارة أن ثلاثة مراكز للغوص بجنوب سيناء استوفت الشروط هم، شمندرة دايف كلوب فندق شرم كلوب، ومركز البحر الأحمر فندق رينسنانس جولدن فيو، أم اتش أم للخدمات البحرية فمدق كينج سنفرو الفراعنة.

157 يختًا ومركزًا للغوص حصلوا على شهادة السلامة الصحية حتى الآن

وأضافت سامية سامى، أنه بعد حصول هذه المراكز على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد اليخوت ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 157 يختا ومركزا للغوص والأنشطة البحرية، منهم 55 مركز غوص و 70 مركزا للأنشطة البحرية و 35 يخت سفارى بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وتستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على باقي المراكز التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.