بالأسماء .. 15 فندقا جديدا حصلوا على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل

أكدت وزارة السياحة والآثار أن ١٥ فندقا حصلوا في 4 محافظات هي البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والإسكندرية، والقاهرة، على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

جاء ذلك بعد التأكد من استيفائها لكل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة وصل حتى الآن إلى ١٢٥ فندقا.

ولفت إلى أن لجان الفحص المشتركة أقرت باستيفاء ٩ فنادق بمحافظة البحر الأحمر، وهي ريجينا سويس ان ريزورت، وبيلافيستا، ودوار العمدة، وسلطان باي، والتبة (بل فيو)، وكلوب باراديسيو، وسمرا باي، وماريوت، ومنتجع كونتننتال.

و ٣ فنادق بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء هي فندق شارمليون كلوب ريزورت، وفندق شارمليون كلوب اكوا بارك، وفندق كورال بيتش تيران، وفندق واحد بمحافظة الاسكندرية هو فندق وندسور بالاس، وفندقين بمحافظة القاهرة هما فندق هيلتون ريزدنس الزمالك، وفندق أم كلثوم.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.