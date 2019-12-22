بالأسماء.. 11 نائبًا للوزراء بالتشكيل الجديد منهم اثنان للتربية والتعليم

تضمن تشكيل التعديل الوزاري الجديد، بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تعيين 11 نائبًا، منهم اثنان لوزير التربية والتعليم.

وتضمنت أسماء النواب، الذين تم تعيينهم:

غادة نبيل نائبًا لوزير الاتصالات.

طارق توفيق نائبًا لوزير الصحة والسكان.

منتصر مناع نائبًا لوزير الطيران.

أيمن عاشور نائبًا لوزير التعليم العالي.

رضا حجازي نائبًا لوزير التربية والتعليم.

أحمد طاهر نائبًا لوزير التربية والتعليم.

علاء الدين عبد الحكيم نائبًا لوزير البترول، المهندس مصطفى الصياد، نائبًا لوزير الزراعة.

سيد إسماعيل نائبًا لوزير الإسكان.

رأفت عبد العزيز هندي نائبًا لوزير الاتصالات.

غادة شلبي نائبًا لوزير السياحة الآثار.