بالأسماء.. ننشر تفاصيل حركة تنقلات ضباط الشرطة

ظهرت أبرز مؤشرات حركة تنقلات ضباط الشرطة، بعدما اعتمدها رسميًا وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع عقد مع المجلس الأعلى للشرطة.

وتنشر “المال” أبرز مؤشرات حركة تنقلات الشرطة، والتي جاءت على النحو التالي:

اللواء معتز توفيق، مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

اللواء أشرف ربيع، مساعد الوزير لمنطقة سيناء.

اللواء عصام عثمان، مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد.

اللواء ناصر حريز، مساعد الوزير لمنطقة القناة.

اللواء أحمد فاروق القرن، مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا.

اللواء محمود خليل، مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد.

اللواء رفعت نصار، مساعد الوزير لمنطقة البحر الأحمر.

اللواء أسعد الذكير، مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد.

اللواء خالد العزب، مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا.

اللواء حسن عبدالواحد، مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي.

اللواء علاء فاروق، مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.

اللواء سعيد النجار، مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية.

اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية.

اللواء دكتور عمر السويفي، مدير أمن أسيوط.

اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية.

اللواء منصور أحمد جمال الدين، مدير أمن الإسماعيلية.

اللواء دكتور أحمد السوليه، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية.

اللواء بهى الدين زغلول، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان.

اللواء محمد حسان، مدير أمن المنيا.

اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج.

اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية.

اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء.

اللواء محى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر.

اللواء هشام السيد فكرى، مدير الإدارة العامة لحماية الآداب.

اللواء دكتور وليد الوكيل، مدير الإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة.

اللواء مؤمن الساعدى، مدير الإدارة العامة للمرور.

اللواء ضياء الدين بيومى، مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

اللواء عاصم الشريف، مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

جاء ذلك في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وكافة صور وأشكال الجريمة.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

إضافة إلى تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.