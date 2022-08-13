بالأسماء.. مجلس النواب يوافق على تعديل 13 حقيبة وزارية

جدد مجلس النواب خلال جلسته اليوم السبت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وأقر تعديلا وزاريا شمل 13 حقيبة.

ووافق المجلس على تعيين الدكتور رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني، وهاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري، والدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرا للصحة والسكان، ومحمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وسها سمير وزيرة للهجرة والمصريين بالخارج.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، وافق المجلس أيضًا على تعيين أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين وزيرا للسياحة والآثار، وأحمد سمير صالح وزيرا للتجارة والصناعة، والفريق محمد عباس حلمي هاشم وزيرا للطيران المدني، وحسن محمد حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة، ونيفين يوسف محمد الكيلاني وزيرة للثقافة، واللواء هشام عبد الغني عبد العزيز أمنة وزيرا للتنمية المحلية، ومحمود مصطفى كمال عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام، ومحمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ذكر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه وجه الدعوة لمجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعا من أجله.