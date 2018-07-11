بالأسماء.. مجلس الغرفة الألمانية العربية للصناعة الجديد

المال - خاصعقدت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، اجتماع الجمعية العمومية، وخلاله تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد، وعلى رأسهم عماد غالي رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز كرئيس للغرفة خلفًا أولريش هوت.وأوضح بيان للغرفة، اليوم الأربعاء، أن منصب نائب رئيس الغرفة شغله كل من أيمن نافع المدير الع

المال – خاص

عقدت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، اجتماع الجمعية العمومية، وخلاله تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد، وعلى رأسهم عماد غالي رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز كرئيس للغرفة خلفًا أولريش هوت.

وأوضح بيان للغرفة، اليوم الأربعاء، أن منصب نائب رئيس الغرفة شغله كل من أيمن نافع المدير العام لشركة (BASF مصر)، والمهندس أمجد حسين نائب رئيس شركة الإسكندرية للإنشاءات للشئون الفنية، وهانز دلتاي رئيس مجلس إدارة شركة (A-Part) كأمين للصندوق.

كما تم انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، ويتكون من الجانبين المصري والألماني.

ومن الجانب المصري كل من : حلمي أبو العيش المدير العام لشركة (سيكم )، والدكتور نادر رياض رئيس مجلس إدارة شركة (بافاريا مصر)، وفريد الطوبجي رئيس مجلس إدارة (الشركة البافارية للسيارات)، وحسنين توفيق المدير العام لشركة (أكت)، وتيبواد فايك المدير التنفيذي لشركة (مورتيمر هارفي).

ومن الجانب الألماني توماس تزون رئيس مجلس إدارة (ميرسيدس بنز مصر)، واندرياس لوفلر مدير شركة (لوفتهانزا) لشمال إفريقي وبوركارد هينز مدير البنك الألماني للتنميةKfW) مصر)، وحسن ورداني المدير العام لشركة (إيفونك مصر)، ومارتن بولر المدير العام لشركة (RKW مصر).

كانت الغرفة الألمانية يان نوتر كمدير تنفيذي جديد بدءا من يونيو 2018، وقد عمل نوتر لمدة 12 عامًا في العديد من الغرف التجارية الألمانية منها فيتنام وشنغهاي وأخيرًا تركيا.

وقال نوتر: “إننا نهنئ أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين حديثًا ونتمنى لهم النجاح في أدوارهم الخاصة بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، علاوة على ذلك، نود أن نشكر مجلس الإدارة السابق على الدعم المستمر لجميع مبادرات الغرفة خلال السنوات الماضية، وأن مساعدة المجلس كانت هامة من أجل تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للغرفة”.