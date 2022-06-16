بالأسماء.. «كاف» يختار 5 حكام مصريين للمشاركة في أمم إفريقيا للسيدات 2022

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أسماء الحكام المشاركين في بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات 2022، المقرر إقامتها الثاني من يوليو المقبل وحتى 23 من نفس الشهر، حيث شهدت تواجد 5 حكام مصريين.

وتضم البطولة 12 منتخبًا، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى كأس العالم 2023 للسيدات، والتي تقام في أستراليا ونيوزيلاندا.

وجاءت قائمة الحكام المصريين في البطولة كالتالي:

حكم ساحة: شاهندة المغربي

حكام مساعدين: يارا عاطف ومنى عطا الله

حكام تقنية فيديو: أحمد الغندور وأحمد حسام طه

وكانت شاهندا المغربي قد أدارت مباراة بلدية المحلة والحمام في الجولة الختامية من دوري الدرجة الثانية لمجموعة بحري الموسم الجاري، بمعاونة كل من يارا عاطف ومنى عطا الله.

كما أدارت شاهندا مباراة المصري وإيسترن كومباني في كأس الرابطة والتي انتهت بفوز الأخير 2-1.

في سياق متصل، أدار أحمد الغندور تحكيميا الموسم الجاري مباراة واحدة في الدوري كحكم فيديو بين الأهلي وبيراميدز، وانتهت بفوز الأهلي 3-0.