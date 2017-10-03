بالأسماء.. قرار وزاري بتولي عدد من السفراء منصب مساعد وزير الخارجية

سمر السيد أصدر وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 4177، بشأن تولي بعض السفراء منصب مساعدىي وزير الخارجية، وكذا القرار الوزاري رقم 4159 بشأن الحركة التكميلية لتنقلات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لعام 2017.وتضمن القرار الذي نشرته وزارة الخارجية في بيان رسمي، ترقية السفيرة،

سمر السيد

أصدر وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 4177، بشأن تولي بعض السفراء منصب مساعدىي وزير الخارجية، وكذا القرار الوزاري رقم 4159 بشأن الحركة التكميلية لتنقلات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لعام 2017.

وتضمن القرار الذي نشرته وزارة الخارجية في بيان رسمي، ترقية السفيرة، هبه صلاح الدين المراسى، مساعدا لوزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والسفير أشرف محمد محيي الدين الموافي، مساعدًا لوزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير وائل عادل عبدالعظيم نصر، مساعدًا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفير إيهاب محمد مصطفى فوزي، مساعدًا لوزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي.

كما تضمن القرار ترقية السفير، خالد محمد يسري رزق، مساعدًا لوزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، والسفير عمرو أحمد رمضان، مساعدًا لوزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير رضا حبيب إبراهيم زكي، مساعدًا لوزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفير محمد عبدالستار محمد البدري، مساعدًا لوزير الخارجية للشئون العربية، والسفير عادل حسن محمد الألفى، مساعدًا لوزير الخارجية لشئون السلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش.





المنصب الاسم الدرجة مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية هبه صلاح الدين المراسى سفير ممتاز مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية اشرف محمد محيى الدين الموافى سفير ممتاز مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية وائل عادل عبد العظيم نصر سفير ممتاز مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى إيهاب محمد مصطفى فوزى سفير ممتاز مساعد وزير الخارجية للأمن أحمد محمد عزت عبد الحكيم السفير مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية وشئون الديوان العام إسماعيل أحمد خيرت السفير مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير خالد محمد جلال الدين السفير مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والعاهدات أحمد فاروق محمد توفيق السفير مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية سعيد محمد السعيد هندام السفير مساعد وزير الخارجية للشئون الأسيوية وجزر المحيط الهادى خالد وفيق إسماعيل ثروت السفير مساعد وزير الخارجية للمراسم أيمن جمال الدين عبد الفتاح مشرفه السفير مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج خالد محمد يسرى رزق السفير مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير عمرو أحمد رمضان السفير مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية رضا حبيب إبراهيم زكى السفير مساعد وزير الخارجية لحقوق الأنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين السفير مساعد وزير الخارجية للشئون العربية محمد عبد الستار محمد البدرى السفير مساعد وزير الخارجية لشئون السلك الدبلوماسي والقنصلى والتفتيش عادل حسن محمد الألفى السفير