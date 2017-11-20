بالأسماء.. قائمة النجوم المشاركين في مهرجان القاهرة السينمائي

رحاب صبحى : كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ39 عن أسماء النجوم المصريين والعرب المدعوين لحضور المهرجان. شملت القائمة كوكبة كبيرة من ألمع نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم إياد نصار , باسل خياط ,كرمن لابس , أحمد حلمي , مني ذكي ,غادة عادل , حسام حبيب , شيرين عبد الوهاب , دنيا

رحاب صبحى :

كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ39 عن أسماء النجوم المصريين والعرب المدعوين لحضور المهرجان.

شملت القائمة كوكبة كبيرة من ألمع نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم إياد نصار , باسل خياط ,كرمن لابس , أحمد حلمي , مني ذكي ,غادة عادل , حسام حبيب , شيرين عبد الوهاب , دنيا سمير غانم

ويشارك أيضا: إيمي سمير غانم , حسن الرداد , رامي رضوان , آسر ياسين , سلوي خطاب , سلمي ابو ضيف , سلوي محمد علي , كريم قاسم , محمد مهران ,رانيا يوسف , داليا مصطفي , شريف سلامة , منذر ريحانة.

بجانب محمود عبد المغني , ريهام عبد الغفور , محمد فراج , نبيل عيسي , خالد النبوي , محمد سامي , نجلاء بدر , إنجي المقدم , باسم سمرة , هاني ابو اسعد , ايناس الدغيدي , داوود عبد السيد , يسري نصرالله , ناهد نصرالله , جمال سليمان , لبلبة , مرفت امين , ماجد الكدواني , إسعاد يونس.

ومن النجوم الكبار سمير غانم , دلال عبد العزيز , محمود حميدة , الهام شاهين , ليلي علوي , يسرا , عادل امام ,عزت ابو عوف , حسين فهمي , مصطفي فهمي , خالد الصاوي

كما يشارك محمد هنيدي , غادة عبد الرازق , شريف عرفة , جابي خوري , مريان خوري , هاني رمزي , ريكو , هشام ماجد , هند صبري , صبا مبارك , ايتن عامر , وفاء عامر , عبير صبري , هنا شيحة ومي عمر

وفي سياق متصل، أكد الإذاعى طارق أبو السعود رئيس إذاعة 9090، أن الإذاعة ستقدم تغطية خاصة لوقائع حفل افتتاح الدورة 39 لمهرجان القاهرة السينمائى الدوى والذى ستقام مساء الغد.