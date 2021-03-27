اقتصاد وأسواق

بالأسماء.. سعفان : تحويل 8.5 مليون جنيه مستحقات 537 عاملًا مصريًّا عادوا من الأردن

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
دعاء حسني 3:11 م, السبت, 27 مارس 21 3:11 م, السبت, 27 مارس 21

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالًا لما تم تحويله سابقًا، تم تحويل القائمة الـ32 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 537 عاملًا مصريًّا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًّا.

وقال الوزير إن المستحقات بلغت 547 ألفًا و374 دولارًا؛ أي ما يعادل 8 ملايين و566 ألفًا و410 جنيهات مصرية تقريبًا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

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وأكد هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقّى تقريرًا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة الـ”فيسبوك” الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن؛ وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال كان الاسم موجودًا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

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وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

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بقلم دعاء حسني

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