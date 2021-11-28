اقتصاد وأسواق

بالأسماء.. سعفان: تحويل 627 ألف جنيه مستحقات 29 عاملا غادروا الأردن

الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن
دعاء حسني 4:04 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 4:04 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 58 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 29 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 

وقال الوزير إن المستحقات بلغت  40 ألفاً و43 دولاراً، ما يعادل 627 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

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وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg

، ذلك مراجعة المنشورة على صفحة “الفيس بوك” الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وحال إذا كان الاسم موجودا، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

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وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

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بقلم دعاء حسني

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