اقتصاد وأسواق

بالأسماء.. سعفان : تحويل 49 ألف دولار مستحقات العمالة المصرية المغادرة للأردن

وزير القوى العاملة أعلن اليوم الأربعاء في البيان الصادر عن الوزارة تحويل 49.4 ألف دولار للمصريين المستحقين الضمان الاجتماعي بالأردن
دعاء حسني 5:38 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21 5:38 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالًا لما تم تحويله سابقًا، تحويل القائمة الـ57 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 22 عاملًا مصريًّا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًّا. وقال الوزير إن المستحقات بلغت 49 ألفًا و 449 دولارًا؛ أى ما يعادل 774 ألفًا و385 جنيهًا مصريًّا تقريبًا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

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وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقّى تقريرًا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg،

وكذلك المنشورة على صفحة “فيسبوك” الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن؛ وذلك للاستعلام عن الأسماء. وفي حال كان الاسم موجودًا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

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وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلًا عن أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

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بقلم دعاء حسني

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