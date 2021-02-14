اقتصاد وأسواق

بالأسماء.. سعفان: تحويل 1.8 مليون جنيه مستحقات 160 مصريا غادروا الأردن

الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن
دعاء حسني 6:07 م, الأحد, 14 فبراير 21 6:07 م, الأحد, 14 فبراير 21

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 26 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 160 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت  119 ألفاً و 143 دولاراً، أى ما يعادل مليون و864 ألفاً و 603 جنيهات مصرية تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

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وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة “الفيس بوك” الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

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وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

القائمة ( 26 ) للمواطنين المستحقين للضمان الاجتماعي  11/ 02 /2021
مسلسل الاســــــم
1 ابراهيم حامد ابراهيم الغرباوي
2 ابراهيم حلمي محمد محمد
3 ابراهيم سالم صالح ابراهيم
4 ابراهيم عبدالرازق عبده رزق
5 ابراهيم عبدالمنعم عبدالله معوض
6 احمد جابر محمد السقا
7 احمد حسان محمود حسان
8 احمد سعيد عبدالله محمد
9 احمد سيد ابراهيم يوسف
10 احمد عبد المعين محمد عبد الغني
11 احمد عبدالجواد محمد السعداوي
12 احمد عبدالهادى جمعه عبدالفتاح
13 احمد عفيفي عاطف عبدالحفيظ
14 احمد مجدي صلاح حسن
15 احمد محمد احمد حجازي
16 احمد محمد حسين عبدالحافظ
17 احمد محمد سيد عبدالمجيد
18 اسامة عبدالرحمن السيد البركاوي
19 اسلام محمد محمد عبدالعال
20 اشرف ابراهيم يونس محمد
21 السيد صلاح الشبراوي محمد
22 ايمن حزين كامل محمد
23 ايمن حسن بدوي احمد
24 ايمن عبدالجواد محمد السعداوي
25 ايمن مصطفى عوض الحلاج
26 بسام بركات السمان محمد
27 بهاء محمد عبدالسلام رمضان
28 تامر ياسين لطفى الكاشف
29 توفيق محمد رياض موافى
30 جاسر محمد ماضي عبد الجليل
31 جمعه محمد صفوت عبد المعبود سيد
32 جمعه محمد علي محمد
33 جميل تامر نجيب بشاي
34 حسام حسن دسوقي محمد
35 حسام طه عبدالمعز محمد
36 حسن محمود حسن عيد
37 حسين احمد محمد حسين
38 حكيم صبري شعبان عبد الرزاق
39 حماده علي سعدالدين عبدالحميد
40 حمد ماهر رمضان عبد الوهاب
41 حمدي محمد جابر عبد النبي
42 خالد نصرالله محمد حسين
43 ربيع فضل عبدالعال حسان
44 ربيع محمد ابراهيم مهدى
45 رجب حزين كامل محمد
46 رجب عبدالمنعم توفيق عبدالقادر
47 رزق محمد محمد زيدان
48 رمضان خلف محمد ابوهشيمه
49 رمضان عبده ابو المجد متولي
50 سعيد احمد سيد احمد حماد
51 سمير سلامه محمد حسان
52 سيد احمد سيد رمضان
53 سيد جوده احمد عبدالجواد
54 سيد عبدالعظيم حسن السيد
55 شعبان ربيع محمد احمد
56 شعبان سيد خميس سعيد
57 شعبان عبد ربه احمد عبد ربه
58 شعبان فتحي زكي عبدالله
59 صديق سيد صديق عبدالهادى
60 صلاح ربيع محمد احمد
61 صلاح محمد عبد القادر عبدالله
62 صموئيل منشاوى نطر منشاوى
63 طارق جلال جابر احمد
64 طارق عبدالعليم محمد محمد
65 طاهر عمر عبدالرحمن الجزار
66 طه سعد عبدالمطلب غرباوى
67 عامر رجب حسين جمعه
68 عبد الحميد سعد عبد الحميد عبد الواحد
69 عبد الرحمن عبد السلام عباس محمد
70 عبد السلام علي ابوالقاسم حسين
71 عبد الله رمضان مرسي ابراهيم
72 عبد الناصر رزق ابراهيم عبدالناصر
73 عبدالرحيم محمد امام محمد
74 عبدالسلام عوض عبدالسلام معوض
75 عبدالله سعودي محمد عباس
76 عبدالمهدي عبدالصمد محمد عبدالمهدي
77 عبدالوهاب نورالدين احمد حسن
78 عصام طه سيد عبدالقادر
79 عطيه عبدالعال حسان عبدالعال
80 علاء رمضان فاروق ابو هشيمة
81 علاء كرم عبدالعليم محمد
82 علي عبدالوهاب عبدالحافظ ابوزيد
83 علي محمد راتب جوده
84 عماد احمد عبدالغني اليمني
85 عماد سامي مصري خليفة
86 عماد سيد عبدالله نصار
87 عمر بدر يوسف السقا
88 عمر شلقامي اسماعيل علي
89 عمرو رمضان محمد عبدالجيد
90 فتحي عبد الصبور السيد علي
91 كامل حسين زكي محمد
92 كامل محمد كامل عفيفى ابوشمس
93 كساب عزام احمد اسماعيل
94 كمال ابو النور علي مصطفى
95 متولي عبداللطيف متولي عبداللطيف
96 مجدي احمد محمد يوسف
97 مجدي حامد عبدالحميد النجار
98 مجدي قرني علي محمد
99 محمد احمد ابراهيم احمد
100 محمد احمد عبدالحميد ابراهيم
101 محمد احمد محمد عبد الغني
102 محمد السيد احمد محمد
103 محمد الشحات ابراهيم الجوهري
104 محمد جمال ثابت عزيز
105 محمد حامد عبد العزيز طولان
106 محمد حسن فرج محمد
107 محمد حسني عبدالتواب عبدالجواد
108 محمد رجب حجازي احمد
109 محمد رمضان عبدالسلام علي
110 محمد سالم حسيني سليمان
111 محمد سعد محمد شرف
112 محمد سيد محمد رمضان
113 محمد صالح سلامه العدل محمد
114 محمد صبح سالم محمد
115 محمد طه مصطفى عويس
116 محمد عاطف السيد احمد
117 محمد عباس جمعه عباس
118 محمد عبد الحي محمد منسي
119 محمد عطا ابراهيم عطيه
120 محمد علي عطيه علي
121 محمد عيد احمد فرج
122 محمد فرج محمد شاهين
123 محمد فريد محمد رمضان
124 محمد محمود علي احمد
125 محمد مسعد محمد اسماعيل
126 محمد مصطفى فرج احمد
127 محمد مؤمن عبدالهادي الشوربجي
128 محمود حمدان محمود علي
129 محمود خميس زكي علي
130 محمود صلاح محمود حماد
131 محمود علي احمد محمود
132 محمود علي ناجي علي
133 محمود عيسى محمد حسين
134 محمود فتحي جاد رسلان
135 محمود محمد طه احمد
136 محمود مختار محمد احمد
137 محمود مندي صبري عبدالحليم
138 مصطفى كامل حسن ابراهيم محمد
139 مصطفى مبروك تمام حسن
140 مصطفى محمد شحاته احمد
141 مكرم احمد السيد جوده
142 منتصر احمد جاد احمد المندوه
143 منصور محمد سعيد قطب
144 منير جيد دميان عبدالله
145 مؤمن ماهر حسن احمد
146 مينا منير ليشع كامل
147 ناجح قطب شعيب شافعي
148 نادر عبدالفضيل ابراهيم الجوهري
149 نادر عبدالمقصود رشوان الكلاوي
150 نادر فتحي ابراهيم صالح
151 هاني حسين ابوالسعود احمد
152 هاني داود سليمان بسالي
153 هاني عبدالرحمن ابراهيم عرب
154 هاني علي جلال مبروك
155 هشام جلال جابر احمد
156 هيسم نور الدين عزمى عبد الحميد
157 وائل عباده عبدالرحمن علي
158 وائل محفوظ عبدالجيد حسن
159 وليد توفيق ابراهيم محمود
160 ياسر حمدى ابوهشيمه حسن
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بقلم دعاء حسني

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