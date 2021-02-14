بالأسماء.. سعفان: تحويل 1.8 مليون جنيه مستحقات 160 مصريا غادروا الأردن

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 26 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 160 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.
وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 119 ألفاً و 143 دولاراً، أى ما يعادل مليون و864 ألفاً و 603 جنيهات مصرية تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة “الفيس بوك” الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .
وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
وفيما يلي الأسماء المستحقة:
القائمة ( 26 ) للمواطنين المستحقين للضمان الاجتماعي 11/ 02 /2021 مسلسل الاســــــم 1 ابراهيم حامد ابراهيم الغرباوي 2 ابراهيم حلمي محمد محمد 3 ابراهيم سالم صالح ابراهيم 4 ابراهيم عبدالرازق عبده رزق 5 ابراهيم عبدالمنعم عبدالله معوض 6 احمد جابر محمد السقا 7 احمد حسان محمود حسان 8 احمد سعيد عبدالله محمد 9 احمد سيد ابراهيم يوسف 10 احمد عبد المعين محمد عبد الغني 11 احمد عبدالجواد محمد السعداوي 12 احمد عبدالهادى جمعه عبدالفتاح 13 احمد عفيفي عاطف عبدالحفيظ 14 احمد مجدي صلاح حسن 15 احمد محمد احمد حجازي 16 احمد محمد حسين عبدالحافظ 17 احمد محمد سيد عبدالمجيد 18 اسامة عبدالرحمن السيد البركاوي 19 اسلام محمد محمد عبدالعال 20 اشرف ابراهيم يونس محمد 21 السيد صلاح الشبراوي محمد 22 ايمن حزين كامل محمد 23 ايمن حسن بدوي احمد 24 ايمن عبدالجواد محمد السعداوي 25 ايمن مصطفى عوض الحلاج 26 بسام بركات السمان محمد 27 بهاء محمد عبدالسلام رمضان 28 تامر ياسين لطفى الكاشف 29 توفيق محمد رياض موافى 30 جاسر محمد ماضي عبد الجليل 31 جمعه محمد صفوت عبد المعبود سيد 32 جمعه محمد علي محمد 33 جميل تامر نجيب بشاي 34 حسام حسن دسوقي محمد 35 حسام طه عبدالمعز محمد 36 حسن محمود حسن عيد 37 حسين احمد محمد حسين 38 حكيم صبري شعبان عبد الرزاق 39 حماده علي سعدالدين عبدالحميد 40 حمد ماهر رمضان عبد الوهاب 41 حمدي محمد جابر عبد النبي 42 خالد نصرالله محمد حسين 43 ربيع فضل عبدالعال حسان 44 ربيع محمد ابراهيم مهدى 45 رجب حزين كامل محمد 46 رجب عبدالمنعم توفيق عبدالقادر 47 رزق محمد محمد زيدان 48 رمضان خلف محمد ابوهشيمه 49 رمضان عبده ابو المجد متولي 50 سعيد احمد سيد احمد حماد 51 سمير سلامه محمد حسان 52 سيد احمد سيد رمضان 53 سيد جوده احمد عبدالجواد 54 سيد عبدالعظيم حسن السيد 55 شعبان ربيع محمد احمد 56 شعبان سيد خميس سعيد 57 شعبان عبد ربه احمد عبد ربه 58 شعبان فتحي زكي عبدالله 59 صديق سيد صديق عبدالهادى 60 صلاح ربيع محمد احمد 61 صلاح محمد عبد القادر عبدالله 62 صموئيل منشاوى نطر منشاوى 63 طارق جلال جابر احمد 64 طارق عبدالعليم محمد محمد 65 طاهر عمر عبدالرحمن الجزار 66 طه سعد عبدالمطلب غرباوى 67 عامر رجب حسين جمعه 68 عبد الحميد سعد عبد الحميد عبد الواحد 69 عبد الرحمن عبد السلام عباس محمد 70 عبد السلام علي ابوالقاسم حسين 71 عبد الله رمضان مرسي ابراهيم 72 عبد الناصر رزق ابراهيم عبدالناصر 73 عبدالرحيم محمد امام محمد 74 عبدالسلام عوض عبدالسلام معوض 75 عبدالله سعودي محمد عباس 76 عبدالمهدي عبدالصمد محمد عبدالمهدي 77 عبدالوهاب نورالدين احمد حسن 78 عصام طه سيد عبدالقادر 79 عطيه عبدالعال حسان عبدالعال 80 علاء رمضان فاروق ابو هشيمة 81 علاء كرم عبدالعليم محمد 82 علي عبدالوهاب عبدالحافظ ابوزيد 83 علي محمد راتب جوده 84 عماد احمد عبدالغني اليمني 85 عماد سامي مصري خليفة 86 عماد سيد عبدالله نصار 87 عمر بدر يوسف السقا 88 عمر شلقامي اسماعيل علي 89 عمرو رمضان محمد عبدالجيد 90 فتحي عبد الصبور السيد علي 91 كامل حسين زكي محمد 92 كامل محمد كامل عفيفى ابوشمس 93 كساب عزام احمد اسماعيل 94 كمال ابو النور علي مصطفى 95 متولي عبداللطيف متولي عبداللطيف 96 مجدي احمد محمد يوسف 97 مجدي حامد عبدالحميد النجار 98 مجدي قرني علي محمد 99 محمد احمد ابراهيم احمد 100 محمد احمد عبدالحميد ابراهيم 101 محمد احمد محمد عبد الغني 102 محمد السيد احمد محمد 103 محمد الشحات ابراهيم الجوهري 104 محمد جمال ثابت عزيز 105 محمد حامد عبد العزيز طولان 106 محمد حسن فرج محمد 107 محمد حسني عبدالتواب عبدالجواد 108 محمد رجب حجازي احمد 109 محمد رمضان عبدالسلام علي 110 محمد سالم حسيني سليمان 111 محمد سعد محمد شرف 112 محمد سيد محمد رمضان 113 محمد صالح سلامه العدل محمد 114 محمد صبح سالم محمد 115 محمد طه مصطفى عويس 116 محمد عاطف السيد احمد 117 محمد عباس جمعه عباس 118 محمد عبد الحي محمد منسي 119 محمد عطا ابراهيم عطيه 120 محمد علي عطيه علي 121 محمد عيد احمد فرج 122 محمد فرج محمد شاهين 123 محمد فريد محمد رمضان 124 محمد محمود علي احمد 125 محمد مسعد محمد اسماعيل 126 محمد مصطفى فرج احمد 127 محمد مؤمن عبدالهادي الشوربجي 128 محمود حمدان محمود علي 129 محمود خميس زكي علي 130 محمود صلاح محمود حماد 131 محمود علي احمد محمود 132 محمود علي ناجي علي 133 محمود عيسى محمد حسين 134 محمود فتحي جاد رسلان 135 محمود محمد طه احمد 136 محمود مختار محمد احمد 137 محمود مندي صبري عبدالحليم 138 مصطفى كامل حسن ابراهيم محمد 139 مصطفى مبروك تمام حسن 140 مصطفى محمد شحاته احمد 141 مكرم احمد السيد جوده 142 منتصر احمد جاد احمد المندوه 143 منصور محمد سعيد قطب 144 منير جيد دميان عبدالله 145 مؤمن ماهر حسن احمد 146 مينا منير ليشع كامل 147 ناجح قطب شعيب شافعي 148 نادر عبدالفضيل ابراهيم الجوهري 149 نادر عبدالمقصود رشوان الكلاوي 150 نادر فتحي ابراهيم صالح 151 هاني حسين ابوالسعود احمد 152 هاني داود سليمان بسالي 153 هاني عبدالرحمن ابراهيم عرب 154 هاني علي جلال مبروك 155 هشام جلال جابر احمد 156 هيسم نور الدين عزمى عبد الحميد 157 وائل عباده عبدالرحمن علي 158 وائل محفوظ عبدالجيد حسن 159 وليد توفيق ابراهيم محمود 160 ياسر حمدى ابوهشيمه حسن