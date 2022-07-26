بالأسماء.. حركة تنقلات وترقيات «الداخلية» لعام 2022

أصدرت وزارة الداخلية حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2022، وجاءت مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها بكافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

يأتي ذلك إدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطي، لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

وفي هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالي:

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

وجاءت أسماء حركة الداخلية: لواء علاء سليم، مساعد الوزير لقطاع الأمن.

لواء طارق مرزوق، مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.

لواء رجب عبد العال- مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادي.

لواء ناصر محى الدين- مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات.

لواء حسام عبد الحليم – مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.

لواء د. عمر السويفى- مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.

لواء مفيد محمد – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.

لواء هشام الزغبى- مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

لواء غالب مصطفى – مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.

لواء حمزة عباس – مساعد الوزير لقطاع الرعاية الإجتماعية.

لواء عمرو البيلى-مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.

لواء / هشام أبو النصر – مدير أمن الجيزة.

لواء / خالد البروى – مدير أمن الإسكندرية.

لواء / أحمد جمال – مدير أمن أسيوط.

لواء / السيد سلطان – مدير أمن مطروح.

لواء / مروان حبيب – مدير أمن الدقهلية.

لواء / محمد صلاح – مدير أمن الشرقية.

لواء / عبد الرحمن هريدى- مدير أمن السويس.

لواء / أشرف عبدالله – مدير أمن أسوان.

لواء / محمد عمار – مدير أمن الغربية.

لواء / محمد أبو الليل- مدير أمن الوادى الجديد.

لواء / سعيد شوقي مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

لواء / عصام حسين، مدير الإدارة العامة لحماية الآداب.

لواء / عمرو البندارى – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

لواء / طارق راشد، مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة.

لواء / عاصم الشريف، مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

لواء / وليد عواد، مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

لواء / هشام زين، مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس.

لواء / منال عاطف، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

لواء / حسام عطية، مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.

لواء / محمد عبد الحفيظ، مدير الإدارة العامة للمرور.